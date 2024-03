Lago di Garda, scolmatore aperto: enorme massa d'acqua arriva dall'Adige

Oggi è stata aperta la galleria Adige-Garda per la manutenzione, molto importante, necessaria per garantire la sicurezza idraulica di Verona. Nel video l'arrivo delle acque dell'Adige nel bacino del Benaco.



L'apertura è stata effettuata nonostante la triplice richiesta di rinvio rivolta alla Provincia di Trento da parte di Comunità del Garda, Aipo (Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po) e Guardia Costiera, che avevano espressamente chiesto di rimandare le verifiche della funzionalità del dispositivo che apre e chiude lo scolmatore a Torbole.



La manutenzione periodica è eseguita con cadenza annuale e permette di verificare la funzionalità e l’efficienza di tutte le componenti dell'opera idraulica (meccaniche, elettroniche, hardware e software). Le attività di manovra prevedono dapprima l'apertura delle 4 luci, una alla volta, per circa 10/15 minuti, con portata media di circa 25 m3/s, e successivamente vengono aperte tutte e 4 le paratoie contemporaneamente per circa 10 minuti, raggiungendo la portata massima di circa 100 m3/s. Le effettive operazioni di apertura delle paratoie durano in totale circa 4-5 ore.

Durante il periodo di svolgimento sono vietate la navigazione e le attività in genere sul lago di Garda per un raggio di 200 metri dallo sbocco della Galleria Adige-Garda. Il presidio ed il controllo in prossimità dello sbocco sono garantiti dal personale del Corpo Forestale del Servizio Bacini montani e della Stazione Forestale di Riva del Garda, in collaborazione con la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco Volontari di Nago-Torbole e Riva del Garda.