Brescia: Scientology al parco Canton Mombello per raccogliere rifiuti

Un messaggio per sostenere la cultura della responsabilità condivisa. I Ministri Volontari di Scientology, orgogliosi del proprio motto "Qualcosa si può fare a riguardo", oggi si sono recati al Parco Canton Mombello con l'obiettivo di renderlo più pulito, raccogliendo rifiuti e oggetti abbandonati. Utilizzando sempre gli strumenti messi a disposizione dal Settore di Sostenibilità Ambientale del Comune di Brescia e Aprica. In piccoli gruppi i Ministri Volontari, indossando le mascherine e con l'attrezzatura apposita, hanno perlustrato il Parco raccogliendo i rifiuti che alcuni visitatori del Parco hanno abbandonato in aree più o meno nascoste e in zone poco evidenti.

I passanti hanno raccolto e condiviso con piacere il messaggio per un ambiente più ordinato e pulito. Fra i rifiuti raccolti erano presenti palline da tennis, camere d'aria di biciclette, molte mascherine, lattine, bottiglie e altri materiali di vario tipo. Con l'inconfondibile maglietta gialla, i volontari hanno mostrato che "qualcosa si può fare" per avere un ambiente migliore, proprio iniziando dai comportamenti individuali. E' necessario diffondere una cultura di responsabilità reciproca affinché le azioni messe in campo dalle istituzioni possano essere davvero efficaci. Alcuni ragazzi, assieme ai loro genitori, hanno partecipato alla pulizia imparando concretamente che qualsiasi scarto abbandonato, rende l'ambiente peggiore e che basta un piccolo gesto disciplinato da parte di tutti, per ottenere un ambiente pulito. Ancora una volta i Ministri Volontari di Scientology hanno potuto mostrare che "Qualcosa si può fare a riguardo".

La prossima settimana sabato 7 novembre alle ore 15.30, tempo permettendo, l'azione si svolgerà al parco Pescheto. Chiunque lo desideri potrà unirsi al gruppo e sarà benvenuto.