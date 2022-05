Scientology fa prevenzione contro la droga

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Informazioni di prevenzione Un gruppo di volontari di "Mondo libero dalla Droga" ha posto un gazebo informativo, corredato da cartelloni illustrativi relativi alla campagna "La Verità sulla Droga", per informare i passanti. I manifesti appesi richiamavano l'attenzione su varie sostanze come Alcol, Marijuana, Cocaina, Eroina ed Ecstasy. Nelle tre ore pomeridiane sono stati distribuiti 400 opuscoli ai passanti sulle sostanze più diffuse e conosciute. Elevato l'interesse, in particolare da parte dei giovanissimi, che hanno gradito e letto con interesse l'opuscolo. Il messaggio distribuito vuole fornire ai giovani informazioni complete e non allarmistiche. I ragazzi entrano in contatto con la prima proposta attraverso i loro amici che già fanno uso di marijuana o che abusano di alcool. Privi di informazioni, non hanno altro modo che sperimentare quanto l'amico, entusiasta, gli propone per meglio comprendere di cosa si tratta.



Il migliore strumento di prevenzione è certamente l'informazione a 360 gradi, in modo che chiunque possa avere coscienza dei vari aspetti legati alle droghe: come si presentano, come si preparano, con quanti soprannomi vengono chiamate, quali effetti da sballo possono dare e quali effetti dannosi possono determinare. In questo modo il ragazzo, davanti alla proposta dell'amico, non avrà un atteggiamento sprovveduto, ma saprà rispondere come meglio riterrà, ma su una base ampia di conoscenza. Diversi gruppi di ragazzi si sono rivolti ai volontari per approfondire l'argomento e hanno prelevato i diversi tipi di opuscoli, riferiti alle varie sostanze, disponibili per chiunque sul tavolo. Anche alcuni adulti si sono soffermati per avere maggiori informazioni tutte, comunque, disponibili sul sito noalladroga.it. Informare per rendere consapevoli. Attingendo a decenni di esperienza nel campo della prevenzione alla droga, il programma "La Verità sulla Droga" comunica in modo efficace i fatti reali relativi all’uso di droga, sia su base individuale sia tramite comunicazioni ad ampio raggio.



La campagna "La verità sulla droga" è stata istituita dalla Chiesa di Scientology. Tutte le attività della associazione non sono a scopo di proselitismo, né discriminatorie e non a fine di lucro. I materiali di comunicazione sono disponibili per chiunque li voglia esaminare o desideri utilizzarli per contribuire alla prevenzione sui giovani. In questo modo diamo loro l'opportunità di crescere nella consapevolezza della piaga che l'uso di sostanze viene a determinare nelle loro vite. I volontari si sono ispirati alle parole di L. Ron Hubbard: “un essere è di valore solo nella misura in cui può essere utile agli altri”.