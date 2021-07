Tutto il quartiere invaso dagli scarafaggi: "Ricevute centinaia di segnalazioni"

“Si comunica che, a seguito delle centinaia di segnalazioni ricevute, il Consiglio di Quartiere ha chiesto al Comune di effettuare interventi di deblattizzazione. Il reparto fognature di A2A interverrà in tutto il quartiere”. Questa la nota del CdQ del Villaggio Sereno intervenuto per segnalare una questione a dir poco fastidiosa, e che da almeno un paio d'anni si ripete ogni estate.

Ovvero: in questi ultimi giorni, da tombini e caditoie, da ogni angolo e fessura in tutto il circondario (e oltre, fino a Via Labirinto e Via Flero) sono spuntate numerosissime blatte, in gergo comune note anche come scarafaggi. Sono insetti infestanti che al di là del disgusto sono potenziali contaminatori del cibo (sia per uso umano che per gli animali domestici).

Si riproducono rapidamente, in gran parte innocui per la salute ma per cui si rende comunque necessario un intervento di disinfestazione. In tutto il mondo ne esistono più di 4mila specie diverse, in Italia tra le più diffuse se ne contano poche decine: tra queste lo scarafaggio marrone (Blattella germanica), lo scarafaggio nero (Blatta orientale) e lo scarafaggio rosso (Blatta americana).