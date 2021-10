Santa Brigida: la voragine continua ad allargarsi, interviene il Comune

La dolina in località Bindo si è affossata di 3 metri: Regione e Provincia hanno previsto un incontro per le prossime settimane.

Continua ad allargarsi la cavità carsica di Santa Brigida, piccolo paesino in provincia di Bergamo. Generata più di un anno fa nel prato a lato della strada Provinciale 8, in frazione Bindo, la dolina è ulteriormente collassata nella notte tra sabato 23 e domenica 24 ottobre a causa delle piogge. Come riportato dall’Eco di Bergamo, il sindaco Manuel Rossi ha disposto un intervento tempestivo per cercare di risolvere la situazione. La fossa creatasi nel terreno esiste da molto tempo e potrebbe essere una conseguenza delle cave realizzate nel territorio di Santa Brigida, ma è stato registrato un ulteriore affossamento di 3 metri mettendo a rischio la stabilità di una falegnameria. Nel frattempo, Regione e Provincia hanno organizzato un incontro per le prossime settimane.

"La strada – ha spiegato all'Eco il sindaco Manuel Rossi – è della Provincia, mentre il prato è di un privato. Per capire cosa fare e come intervenire stiamo collaborando con Provincia e Regione. L’intervento non sarà semplice. Sono stati fatti dei sopralluoghi sia da geologi incaricati dal Comune che da quelli incaricati dalla Provincia. In questi giorni si stanno confrontando tra di loro, mettendo insieme i risultati delle indagini e stilando le relazioni".



Le relazioni saranno poi presentate il 4 novembre in Provincia, in un incontro a cui prenderà parte anche la Regione: "L'obiettivo resta quello di intervenire al più presto, perché, anche se lento, il problema continua ad aumentare inesorabilmente", ha aggiunto il primo cittadino.