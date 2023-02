Chi vince Sanremo? Il nome del favorito, c'è un bresciano da tener d'occhio

Chi vince Sanremo 2023? Mancano poche ore alla finale di stasera, la domanda se la pongono i milioni di telespettatori che stanno seguendo il festival più importante dello spettacolo italiano. A fare qualche pronostico sul vincitore, come ogni anno, è Sisal, uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato. Si ricorda che nelle prime due serate ha votato solo la sala stampa e che giovedì anche il televoto ha avuto il suo peso.

Chi vince Sanremo 2023?

Gli esperti Sisal confermano Marco Mengoni (1.55) con la sua 'Due vite' come stra-favorito alla vittoria finale, tallonato però dalla sorpresa bresciana 'Mr. Rain' (3.50), che balza dalla quarta alla seconda posizione e da Ultimo (4) che con la sua emozionante e toccante 'Alba' è salito sul terzo gradino del podio. Ai piedi del podio troviamo stabile Lazza (16), alla sua prima partecipazione all’Ariston con l’apprezzatissimo inedito 'Cenere', seguito da un duetto composto da Tananai (25) e Madame (25) con Elodie e la sua 'Due' leggermente staccata a quota 33.

Dopo il secondo posto nella classifica Sisal, Colapesce e DiMartino perdono cinque posizioni e si stabilizzano in settima, a pari merito con Giorgia e l’outsider Rosa Chemical, tutti a 50. Risale Lda in gara con il brano "Se poi domani" quotato a 66 seguito dalla 13 alla 20 posizione da Paola e Chiara, in gara con il brano 'Furore' i Colla Zio, Gianluca Grignani, i Modà guidati da Kekko, Leo Gassmann, Mara Sattei, Levante e i Coma Cose che proprio ieri in conferenza stampa hanno annunciato il loro imminente matrimonio. Tra i meno favoriti alla vittoria finale troviamo poi il giovane gIANMARIA in gara con il brano 'Mostro', Ariete, al debutto a Sanremo, seguiti dagli Articolo 31 che stasera duetteranno con Fedez i Cugini di Campagna e Olly. Chiudono la classifica Sisal Anna Oxa che conferma l’ ultima posizione, Sethu, artista della nuova scena trap melodica in gara con il brano 'Cause perse', Shari e il giovane genovese Olly.



A Sanremo conta ovviamente la vittoria finale, ma c’è anche un altro premio molto ambito, quello della Critica intitolato a Mia Martini. Guidano questa classifica Colapesce e Dimartino favoriti a 1.80. insidiati da Gianluca Grignani (2.25) e Madame (5.00).



Fonte: Today.it