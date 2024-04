La fuga dei medici all'estero: oltre 11mila hanno lasciato gli ospedali pubblici

Liste d'attesa infinite, mancanza di medici, di ospedali e di posti letto, concorsi deserti, specializzazioni senza iscritti e progressivo definanziamento: è un quadro sempre più emergenziale quello della sanità pubblica italiana. A tratteggiarlo, questa volta, sono 75 società scientifiche riunite nel "Fossc" (il forum delle società scientifiche dei clinici ospedalieri e universitari Italiani) e i numeri sono da vera e propria emergenza.

Migliaia di sanitari pronti a lasciare la sanità pubblica

L'età media dei medici italiani, denunciano gli esperti, è sempre più elevata: il 56% di loro ha più di 55 anni. Entro il 2025, andranno in pensione 29.000 camici bianchi e 21mila infermieri, senza un sufficiente reinserimento di nuovi professionisti.

on solo: circa 11.000 clinici ospedalieri (non in eta' da pensione) hanno già scelto di lasciare le strutture pubbliche fra il 2019 e il 2022. E sempre più giovani, formati, a spese dello Stato, vanno all'estero, dove ricevono stipendi anche tre volte superiori rispetto all'Italia e con condizioni di lavoro nettamente migliori.

Diminuiscono gli ospedali, posti letto e terapie intensive: così il Covid non ci ha insegnato nulla

Ma l'allerta si registra anche sul fronte delle strutture ospedaliere: in 10 anni ne sono stati chiuse 95, il 9%. Nel 2012 gli ospedali italiani erano 1.091, nel 2022 sono calati fino a 996, con una riduzione più consistente per quelli pubblici (67 in meno, da 578 a 511). Ed è allarme anche per i posti letto: in appena due anni il loro numero è addirittura diminuito, e ne sono stati tagliati 32.508. Si stima che oggi, negli ospedali italiani, manchino almeno 100mila posti letto di degenza ordinaria e 12mila di terapia intensiva.

A fronte di tutto ciò gli investimenti in sanità pubblica continuano a calare. Nel 2024, il finanziamento del Fondo sanitario nazionale è aumentato in termini assoluti rispetto al 2021, ma è diminuito rispetto al PIL e gli investimenti sono erosi, in modo molto consistente, dalla maggiore inflazione. Inoltre, queste risorse sono state in larga parte utilizzate per aumenti contrattuali irrisori del personale, che non sono in grado di contenere l'esodo dei medici.

Un'Italia spaccata in due e la "follia" dell'autonomia differenziata

E il dato è che lo Stivale è sempre più spaccato in due: 12 Regioni su 21 non garantiscono neppure la minima sufficienza dei "livelli essenziali di assistenza" (Lea), cioè delle cure considerate fondamentali. "La maggioranza presenta infatti valori sotto la soglia in almeno una delle tre macroaree prese in esame: prevenzione, assistenza sul territorio e ospedale - spiega Francesco Cognetti, Coordinatore del forum -. E si tratta dei Lea attualmente in vigore" ma "mai attuati".

Inoltre - affermano le 75 società scientifiche riunite in Fossc -, l'introduzione dei nuovi parametri, pur pubblicati ad agosto 2023, è stata rinviata al 2025 per carenza di risorse. E le Regioni dovrebbero sobbarcarsi anche il cospicuo onere delle nuove prestazioni, la maggior parte delle quali sono divenute ormai parte integrante della corretta pratica clinica. Le più deboli e povere, in particolare quelle sottoposte a piani di rientro, di certo non possono farlo". In questo contesto l'applicazione della cosiddetta "autonomia differenziata", sottolineano gli analisti della Fossc, potrebbe costituire un ulteriore fattore di crisi per molte regioni.

"Va poi osservato che tutti i Paesi europei, durante la pandemia, hanno prodotto aumenti del finanziamento pubblico alla sanità nettamente superiori al nostro - afferma il professor Cognetti -. Dal 2012 al 2021 l'incremento per l'Italia è stato solo del 6,4%, rispetto al 33% della Germania, al 24,7% della Francia e al 21,2% della Spagna. Negli ultimi 10-12 anni, i Governi che hanno preceduto quello attuale hanno operato tagli irresponsabili. Ma ora, anche nel 2024, il finanziamento del Fondo sanitario nazionale si attesta solo al 6,4% rispetto al PIL, come indicato nel Documento di Economia e Finanza dello stesso Ministero dell'Economia, con la previsione di un'ulteriore diminuzione al 6,3% nel 2025 e 2026, fino al 6,2% nel 2027". Numeri che non autorizzano nessuno a dormire sonni tranquilli e che potrebbero compromettere l'intera impalcatura del Servizio sanitario nazionale.

Fonte: Today.it