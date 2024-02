Gatto scompare, la padrona lo ritrova dopo un anno a 50 km di distanza

È tornato a zampettare per le stanze dalla sua abitazione di San Gervasio Bresciano, dopo oltre un anno: per 12 lunghi mesi i padroni di Korason non hanno infatti più avuto notizie del loro bel micione tigrato. Si era allontanato, come spesso fanno i felini, finendo per non trovare più la strada di casa: erano scattati gli appelli, condivisi sulle tante pagine social dedicate proprio agli animali domestici smarriti, e le disperate ricerche. Ma di Korason nessuna notizia. Il lieto fine è arrivato nei giorni scorsi, grazie a Facebook, quando ormai la sua padrona aveva perso le speranze.

All’improvviso, nel feed della proprietaria è comparso un annuncio di un gatto molto simile che era stata avvistato in una colonia felina di Pizzighettone, paese in provincia di Cremona. Quando la proprietaria ha visto la foto non ha avuto dubbi: quel micio era il suo amato Korason. La conferma poche ore dopo, quando la donna e il suo figlioletto hanno raggiunto il comune del Cremonese per vedere di persona il micio: a quel punto ogni dubbio è stato fugato.

Come abbia fatto a sopravvivere tutto questo tempo resta un mistero. Certo è che ha vagato per parecchio tempo e pure percorso circa 50 chilometri: un’avventura lunga 12 mesi durante la quale ha sicuramente trovato temporanea ospitalità da qualche famiglia. "Grazie a chi lo ha accolto e custodito - scrive la proprietaria sui social -, ma anche chi ha fatto il post su Facebook è chi lo ha condiviso: è grazie a loro se il mio Korason, dopo oltre un anno, è potuto tornare a casa".