Ritorna la Sagra del contadino: a Mairano sono iniziati i preparativi

Quando mancano cinquanta giorni al taglio del nastro, a Mairano sono già partiti di gran lena i preparativi per la nuova edizione della Sagra del contandino. Dopo due anni di sosta forzata, il paese si prepara a rivivere - dal 16 al 18 settembre - il grande tuffo collettivo nel passato, con i cortili, le strade e le piazze che verranno catapultati nel 1920, o giù di lì.

Punto di forza della manifestazione, che attira nella Bassa decine di migliaia di visitatori, affascinati dall'atmosfera che si respira ogni anno, sono i lavori antichi dei contadini e degli artigiani, che vengono riproposti dai figuranti in abiti tradizionali. Tutto è nelle mani dei singoli cittadini di Mairano che si adoperano per addobbare le proprie abitazioni e mettere - letteralmente - in strada attrezzi, abiti, mobili, macchine agricole e animali, trasformando il paese in un enorme palcoscenico.

L'organizzazione è curata da un comitato di volenterosi membri di alcune associazioni locali, sostenute dal Comune. Nei tre giorni di festa ci sarà spazio ovviamente per la cucina contadina tradizionale della Bassa, per gli spettacoli musicali, per gli appassionati di trattori d'epoca e per i tanti espositori di materiale d'artigianato e prelibatezze tipiche; i moduli per l'adesione sono presenti sul sito del Museo della Civiltà Contadina di Mairano, all'indirizzo www.museo.vitacontadina.it.