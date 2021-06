Il viadotto rischia di crollare: chiuso al traffico, verrà abbattuto

L’amministrazione comunale del Comune di Roncadelle ha annunciato la chiusura e l’abbattimento del ponte sulla Sp 235, sul confine tra Castel Mella e Torbole Casaglia. All’origine della decisione una situazione di degrado e un’esigenza di viabilità.

Viadotto a rischio, dovrà essere abbattuto

"L’amministrazione Comunale, in via precauzionale e sperimentale - fa sapere il municipio in una nota - ha deciso di richiedere al comandante della Polizia Locale l'emanazione di ordinanza di chiusura del cavalcavia, ciò anche al fine di verificare e monitorare gli effetti sulla viabilità ordinaria e sui flussi di traffico in previsione della riqualificazione viabilistica dell’area che si renderà necessaria a seguito del prossimo abbattimento del manufatto già previsto nel programma elettorale della lista Uniti per Roncadelle. La decisione di chiudere il cavalcavia comporterà inevitabilmente alcuni disagi nella circolazione ma si è già al lavoro al fine di individuare le opportune mitigazioni".

La probabile data di inizio lavori potrebbe essere già il 1 luglio. Nei prossimi giorni il Comune incontrerà i tecnici dello studio di ingegneria per avere maggiori dettagli sui costi e i tempi della demolizione e la riqualificazione. Nel frattempo verranno installate barriere (new jersey) per impedire l'accesso e il transito sul cavalcavia.