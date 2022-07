Disastro siccità: il paese prepara la processione per chiedere la pioggia

Una processione per la pioggia. Non è un qualche rito sioux o arapaho nel deserto del Wyoming, ma un pellegrinaggio organizzato da una parrocchia nel cuore della pianura bresciana: l'appuntamento è per venerdì sera con un "pellegrinaggio a piedi alla Madonna in Pratis a Rudiano per invocare il dono della pioggia".

La processione

Si parte alle 20 dal piazzale della chiesa di Roccafranca, poi (a piedi) si arriverà al santuario di Rudiano, dove sarà anche celebrata la messa. Non è la prima, non sarà l'ultima iniziativa di questo tipo anche nella nostra provincia: una sorta di danza (anzi, preghiera) della pioggia in salsa lombarda.

"L'occasione - ha dichiarato a Bresciaoggi il parroco don Gialuca Pellini - non deve essere un egoistico momento per chiedere a Dio ciò che manca a famiglie e aziende, ossia l'acqua, ma anche un modo per riflettere su quanto male stiamo facendo all'ambiente, per puro egoismo". Consigliato portarsi una torcia.