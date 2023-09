Violento temporale: allagamenti, auto colpite dagli alberi caduti

Il maltempo di ieri, lunedì 18 settembre, abbattutosi sull'Alto Garda – e in particolar modo su Riva – è passato lasciando danni. Temporali e venti forti si sono abbattuti sulla cittadina, rendendo necessario in più casi l’intervento dei vigili del fuoco.

In viale Pernici, alle 18, pochi passi dalle scuole elementari, un ulivo è caduto spezzandosi alla base e danneggiando due auto in sosta. Ad intervenire sul posto anche la polizia locale. Nelle stesse ore si sono registrati anche allagamenti tra viale Martiri e piazza Garibaldi.



I vigili del fuoco, impegnati anche nel rimuovere un trattore ribaltato che ha bloccato per ore la SS 240, sono intervenuti anche sulla Gardesana Orientale per la caduta di pietre sulla strada. Ad essere interessati da questi fenomeni anche alcune zone della Val di Ledro e di Torbole.



Fonte: Trentotoday.it