C'è un bellissimo rifugio che cerca un gestore: come candidarsi

Alto Garda. La Società alpinisti tridentini (Sat) intende affidare la prima gestione del nuovo rifugio alpino Monte Casale “Don Zio Pisoni”. Il rifugio alpino Monte Casale “Don Zio Pisoni” si trova in linea d’aria a metà strada fra Trento e il lago di Garda a 1.590 metri, sul vasto pendio prativo del Daint Grant (1.631 metri) e del contiguo Monte Casale (1.632 metri), la cui parete est precipita per oltre mille metri verso la Valle dei Laghi.

La storia del rifugio alpino

I lavori per la costruzione del rifugio sono iniziati sul finire degli anni ’60 e l’inaugurazione si è tenuta nel 1972. L’opera è stata dedicata al sacerdote Don Vittorio Pisoni, chiamato comunemente “Don Zio” dai giovani allievi, che questo educatore aveva saputo avvicinare alla montagna, organizzando gite e promuovendo campeggi. Nel 1989 gli alpini hanno costruito e donato alla Sezione Sat di Toblino un punto panoramico, che permette di individuare le numerose cime da ammirare da questo eccezionale punto panoramico e che merita una visita solo per questo.

Rispetto al passato, oggi ci sono più opportunità di accesso alla zona, tra cui la ferrata “Che Guevara” con percorsi ciclabili, che rendono quanto mai opportuna la presenza di un presidio stabile. Ecco quindi che la Sat ha in programma dei lavori per riqualificare la struttura a rifugio alpino e di conseguenza la necessità di cercare un gestore. Nella migliore delle ipotesi il rifugio potrà essere pronto già nel corso della prossima stagione estiva. In questo momento infatti il rifugio attualmente è in fase di ristrutturazione. I lavori saranno ultimati verosimilmente attorno alla metà di luglio 2023. Dalla seconda metà di luglio, in linea di massima, il custode potrà iniziare la gestione.

Chi fosse interessato a richiederne la gestione deve inviare domanda all’indirizzo e-mail: affido.rifugi@sat.tn.it corredata da una serie di documenti. Per tutte le informazioni del caso si può andare a visitare il sito internet della Sat.



La domanda completa di quanto sopra deve arrivare entro le ore 24.00 (ventiquattro) di domenica 21 maggio 2023. Comunicazioni posteriori a questo termine o incomplete non saranno considerate.



Fonte: Trentotoday.it