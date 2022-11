Niente luci di Natale in paese: i soldi delle luminarie vanno alle famiglie bisognose

Niente luci di Natale e sfavillanti addobbi lungo le vie di Rezzato, o meglio, non ci saranno quelle solitamente allestite dall'amministrazione Comunale. La giunta di centrodestra, guidata dal sindaco Giovanni Ventura, ha infatti deciso di destinare i fondi solitamente impegnati per illuminare il paese dell'hinterland (nel 2021 circa 8mila euro) al sostegno delle famiglie - sono sempre di più, vista l'inflazione e le bollette record - in maggiore difficoltà economica.

Una rinuncia 'sofferta', fa sapere il primo cittadino, che è stata presa per testimoniare vicinanza e sostegno ai cittadini più bisognosi. Del resto il vero spirito di Natale si fonda (o, almeno, si dovrebbe fondare) su un sentimento di condivisione con il prossimo.

Una decisione che fa discutere - sui social - i cittadini. Da un parte c'è chi plaude alla scelta del sindaco, ritenendola "Un'iniziativa intelligente per un nobile scopo". Ma non mancano le polemiche di chi vorrebbe il paese illuminato come sempre, anche in tempi di bollette e inflazione record.

Niente paura, comunque: le luci non saranno del tutto spente. Per ricreare l'atmosfera natalizia l'associazione commercianti e artigiani di Rezzato ha infatti indetto un concorso, rivolto ai cittadini: sono tutti invitati ad addobbare - a proprie spese - balconi, giardini, terrazzi e facciate. Le foto delle decorazioni, con i dettagli di chi le ha realizzate e dove, dovranno poi essere inviate tramite WhatsApp al numero 340.4766467. Domenica 18 dicembre una giuria di "esperti" visionerà di persona gli addobbi e decreterà i vincitori. In palio ci sono diversi premi messi a disposizione dai commercianti del paese.