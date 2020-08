L'edificio è "pericoloso", la scuola non può riaprire: trasferiti 70 bambini

A meno di un mese dall'avvio delle attività didattiche, lo si può ben definire come un colpo di scena: l'edificio purtroppo non va bene, e i 70 bambini della scuola dell'infanzia Don Minzoni di Rezzato da settembre saranno trasferiti all'istituto intitolato ad Aldo Moro, a qualche centinaio di metri di distanza (insomma, dall'altra parte della città). Una decisione che ha scatenato non poche polemiche in paese, soprattutto tra i genitori.

Scuola allagata dopo il temporale

La struttura, nota anche come “Le Cupole”, è stata realizzata ormai quasi mezzo secolo fa, e paga inevitabilmente il peso degli anni. Già in passato erano stati trasferiti dei bambini dalla zona considerata più ammalorata. E adesso è proprio il dirigente scolastico a spiegare cos'è successo: “Il 20 luglio scorso, a seguito dell'ennesimo allagamento dovuto al temporale, ho chiesto al Comune un sopralluogo tecnico specifico al fine di verificare se vi fossero le condizioni strutturali minime per la riapertura del plesso”, scrive Alessandro Demaria.

“L'amministrazione comunale ha verificato la situazione dell'immobile – scrive ancora il dirigente – e come si evince dalla delibera del 6 agosto, purtroppo non vi sono le condizioni per l'utilizzo scolastico del plesso Don Minzoni. Il sindaco, gli amministratori comunali e non ultimo il dirigente scolastico abbiamo, prima di tutto, l'obbligo di tutelare la sicurezza e la salute dei bambini, degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Pertanto il trasloco dei bambini alla scuola dell'infanzia Aldo Moro è semplicemente un atto dovuto”.

L'intervento dell'amministrazione

Anche la stessa amministrazione entra nel merito della questione, specificando che si tratta di un trasloco provvisorio. “I numerosi sopralluoghi delle ultime settimane – scrivono gli assessori all'Istruzione e all'Edilizia pubblica Elena Bonometti e Matteo Capra – hanno portato in emersione un quadro pessimo, aggravato da un basso livello di antisismicità già evidenziato nel 2014. La scuola Aldo Moro dispone di spazi e servizi utili per il trasloco, ma la scuola Don Minzoni non viene azzerata”.

“Siamo perfettamente consci del disagio che ci troviamo costretti ad arrecare alle famiglie – concludono gli assessori – ma riteniamo imprescindibile assicurare ai bambini e agli operatori della scuola la massima tutela in termini di ambiente, salute e sicurezza. L'amministrazione ha in programma di realizzare un nuovo plesso scolastico che pensi in grande, e si adopererà per questo”.