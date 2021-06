La Lombardia è in zona bianca: mascherine, feste e piscine, tutte le regole

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute dello scorso 11 giugno, alla luce dei dati sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione, da oggi – lunedì 14 giugno – la Lombardia è per la prima volta in zona bianca: quindi nessuno coprifuoco, limite di 6 persone al tavolo nei ristoranti solo al chiuso, riprendono feste e matrimoni con Green Pass. Discoteche chiuse per l'attività di ballo, restano l'obbligo di mascherina (sia al chiuso sia all'aperto a partire dai 6 anni) e distanziamento sociale.

Con l’Ordinanza regionale 779 dell’11 giugno, viene inoltre anticipata la riapertura – sempre da oggi – delle seguenti attività: