Covid: 352 bresciani positivi in 24 ore, i nuovi contagi Comune per Comune

Dopo qualche giorno in cui il segno meno si faceva meno deciso, per la prima volta da due mesi in Lombardia la curva del contagio registra un'inversione di tendenza: +1% sui sette giorni e +0,5% sui sette precedenti, a livello regionale, a fronte dei 3.627 casi totali registrati nelle ultime 24 ore, pari a 28.362 positivi totali in sette giorni con una media di 4.052 casi al giorno (sabato erano 4.010, venerdì 4.030).

Non è così in provincia di Brescia, dove con 352 positivi in 24 ore (e 3.310 in sette giorni) si conferma ancora il segno meno: -1,5% sui sette giorni (sabato era -1,2%, venerdì -1,6%) e -2,7% sui sette giorni precedenti. In calo, ancora, anche l'incidenza: 265 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: ospedali e decessi

Resta da vedere se la piccola inversione sia un caso isolato, magari un nuovo plateau o invece una vera tendenza: ci vorrà qualche giorno. Nel frattempo, continuano a liberarsi gli ospedali (grazie ai vaccini quest'anno mai arrivati a una vera soglia d'allerta): al 6 marzo sono 903 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia di cui 82 in gravi condizioni in terapia intensiva. Si segnalano infine 34 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore: la media mobile (in calo) è di poco oltre i 30 morti al giorno negli ultimi sette giorni.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in oltre 110 Comuni. Nel dettaglio:

71 a Brescia,

9 a Montichiari,

8 a Bedizzole, Desenzano, Gussago, Leno,

7 a Chiari, Concesio,

6 a Bagnolo Mella, Castenedolo, Mazzano, Verolanuova,

5 a Padenghe, Sarezzo,

4 a Bagolino, Borgosatollo, Carpenedolo, Castrezzato, Darfo Boario Terme, Gavardo, Paderno Franciacorta, Toscolano Maderno, Travagliato,

3 a Bienno, Borno, Calcinato, Calvisano, Capriolo, Castegnato, Castelmella, Cellatica, Corte Franca, Corteno Golgi, Fiesse, Flero, Gardone Valtrompia, Lumezzane, Moniga, Nave, Nuvolera, Roncadelle, Serle, Trenzano, Villa Carcina,

2 a Artogne, Berzo Demo, Botticino, Bovezzo, Calvagese, Cigole, Erbusco, Esine, Ghedi, Gianico, Lograto, Lonato, Manerbio, Piancogno, Pozzolengo, Rezzato, Salò, Sirmione, Sulzano, Tremosine, Vallio Terme, Vestone, Villanuova, Vobarno,

1 a Acquafredda, Anfo, Angolo Terme, Azzano Mella, Barbariga, Berzo Inferiore, Capo di Ponte, Capriano del Colle, Castelcovati, Cazzago San Martino, Cerveno, Ceto, Coccaglio, Dello, Iseo, Maclodio, Manerba, Marmentino, Monticelli Brusati, Montirone, Muscoline, Niardo, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Palazzolo, Paratico, Pertica Alta, Pian Camuno, Pisogne, Poncarale, Pontevico, Pontoglio, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Roccafranca, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Rovato, Sale Marasino, San Zeno, Torbole Casaglia, Urago d'Oglio, Verolavecchia.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia