Covid, 754 bresciani contagiati in un giorno: i Comuni più colpiti dal virus

E' ormai da qualche giorno che la curva del contagio sembra essersi stabilizzata: non sale, ma nemmeno scende. I numeri del bollettino regionale diffuso domenica sera: sono 754 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 7.267 in sette giorni con una media di 1.038 casi al giorno, in calo dell'1,2% sui sette giorni (sabato era +0,6%, venerdì +1,2%) e dello 0,7% sui sette giorni precedenti. L'incidenza è in lieve calo, ora a quota 582 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 6.371 i nuovi positivi, 58.062 in sette giorni con una media di 8.295 contagi al giorno, in calo dello 0,7% sui sette giorni e dello 0,3% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 3 aprile sono 1.125 i pazienti Covid ricoverati (sabato erano 1.118, venerdì 1.112) e di questi 44 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Si segnalano infine altri 35 decessi per coronavirus in Lombardia, con una media di 18 morti al giorno negli ultimi sette giorni. Come sempre, la domenica, non è disponibile il dato bresciano.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 135 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

114 a Brescia,

26 a Montichiari,

25 a Desenzano,

18 a Lumezzane,

16 a Ghedi,

15 a Botticino,

14 a Nave, Rodengo Saiano,

13 a Calvisano, Villa Carcina,

12 a Castenedolo, Darfo Boario Terme, Lonato,

11 a Borgosatollo, Capriolo, Travagliato,

10 a Carpenedolo, Rezzato.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia