Covid, 68 contagi in un giorno: i nuovi casi Comune per Comune

Altri 68 nuovi positivi: erano 63 nella giornata di sabato, ed 82 venerdì. Come ormai accade da alcune settimane, la maggior parte dei positivi ha meno di 50 anni, ben 48 su 68. Nessun decesso, e tornano sotto quota mille gli isolamenti domiciliari, dai 1.001 di ieri ai 916 di oggi. 5 i ricoverati in terapia intensiva al Civile di Brescia. Rispetto all'intero mese di agosto, con i casi registrati nelle ultime 24 ore il totale è di 1.320 contro i 798 di tutto il mese di luglio 2021. Rispetto ad agosto 2020 il confronto è ancora più impietoso: lo scorso anno in tutto il mese i nuovi positivi furono 555. A far correre il numeratore è la diffusione della variante Delta, molto più contagiosa rispetto al virus che circolava un anno fa.

I nuovi casi su base provinciale in Lombardia (38.572 tamponi effettuati, tasso di positività all'1,4%):

126 Milano

68 Brescia

58 Monza e Brianza

42 Cremona

39 Varese

39 Mantova

38 Como

27 Pavia

25 Bergamo

22 Lecco

11 Lodi

9 Sondrio

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 44 Comuni (ieri erano 34). Questi i nuovi casi:

7 a Brescia;

4 a Carpenedolo e Vobarno;

3 a Borgosatollo;

2 a Desenzano del Garda, Chiari, Ghedi, Concesio, Gardone Val Trompia, Ospitaletto, Darfo Boario Terme, Manerbio, Flero, Castelcovati, Vestone, Caino e Acquafredda;

1 a Montichiari, Gussago, Rovato, Travagliato, Mazzano, Lonato del Garda, Calcinato, Leno, Bagnolo Mella, Villa Carcina, Pisogne, Torbole Casaglia, Bovezzo, Capriano del Colle, Cortefranca, Pontevico, Marcheno, Rudiano, Adro, Isorella, Collebeato, San Felice Del Benaco, Cividate Camuno, Berlingo, Remedello, Maclodio e Valvestino.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia