Covid: altri 5.880 positivi e 5 morti, nuovi contagi in tutti i Comuni bresciani

Prima o poi doveva succedere, soprattutto con questi numeri: nelle ultime 24 ore si è registrato almeno un contagio in tutti e 205 i Comuni bresciani. Un ulteriore spunto di riflessione: vista l’ampia diffusione della variante Omicron, non ha più senso ormai (e lo scriviamo da tempo) fare affidamento sul contagio quotidiano per comprendere al meglio la situazione, quanto piuttosto sulla situazione negli ospedali e sui decessi. In effetti entrambi gli indicatori sono tornati a salire: certo sono lontani i giorni delle emergenze di prima, seconda e terza ondata, grazie all’effetto dei vaccini.

Ma gli ospedali cominciano a sentire la pressione, e i decessi sono tornati a livelli che non si vedevano da mesi, dall’aprile scorso: 91 morti per Covid in 24 ore in Lombardia, con una media di quasi 53 morti al giorno negli ultimi sette giorni (ai primi di gennaio erano poco più di 29). Tra i decessi segnalati in regione anche 5 vittime bresciane: uomini e donne di età compresa tra i 60 e i 90 anni che abitavano a Brescia, Bedizzole, Carpenedolo, Coccaglio e Montichiari.

Covid: gli ultimi aggiornamenti

I numeri del bollettino regionale. Sono 5.880 i nuovi positivi in provincia di Brescia, 34.282 in sette giorni con una media di 4.897 casi al giorno, in calo dello 0,8% sui sette giorni (martedì era +2,7%, lunedì +0,4%) e in aumento dell’1,9% sui sette giorni precedenti. L’incidenza si attesta a quota 2.748 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la regione sono 41.050 i nuovi positivi, 261.212 in sette giorni con una media di 37.316 contagi al giorno, in calo sia sui sette giorni (-3,9%) che sui sette precedenti (-5,5%).

La situazione negli ospedali: oltre un centinaio di ricoveri in più anche nelle ultime 24 ore. Al 12 gennaio sono 3.570 i pazienti Covid ricoverati nelle strutture lombarde: martedì erano 3.458, lunedì 3.245. Di questi 253 sono in gravi condizioni, ricoverati in terapia intensiva.

I contagi in provincia di Brescia

Come detto, per la prima volta da due anni si è registrato almeno un contagio in tutti e 205 i Comuni bresciani. Questi i più colpiti:

864 a Brescia,

138 a Desenzano del Garda,

131 a Montichiari,

114 a Sarezzo,

107 a Lumezzane,

98 a Gussago,

91 a Ospitaletto,

88 a Concesio,

87 a Rovato,

84 a Palazzolo sull’Oglio,

83 a Gardone Valtrompia,

81 a Ghedi,

76 a Castenedolo, Lonato,

75 a Chiari,

71 a Travagliato,

69 a Leno,

68 a Roncadelle,

67 a Botticino,

66 a Mazzano, Villa Carcina,

63 a Calcinato, Gavardo,

60 a Darfo Boario Terme,

59 a Nave,

58 a Carpenedolo, Manerbio, Salò,

52 a Orzinuovi,

51 a Castelmella,

48 a Bagnolo Mella,

47 a Corte Franca,

46 a Rezzato, Sirmione,

45 a Toscolano Maderno,

44 a Calvisano,

43 a Flero,

42 a Bedizzole, Coccaglio, Rodengo Saiano,

41 a Bovezzo, Castegnato,

40 a Cazzago San Martino.

