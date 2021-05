Covid, 69 contagi e 7 bresciani morti: i paesi che piangono le vittime

Sono 583 i nuovi positivi in Lombardia, con 23 decessi: in provincia di Brescia 64 contagi e 7 morti

La curva è stabile, scende lentissima (quando scende): 69 i bresciani positivi registrati domenica, 1.231 negli ultimi sette giorni con una media di 176 contagi al giorno, in crescita dello 0,6% sui sette giorni (sabato era +1,1%, venerdì -4%, giovedì +2,2%) e dell'1,7% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a quota 97 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

La nostra provincia piange altri sette morti, ma relativi alle ultime 24 ore: uomini e donne che abitavano a Brescia, Castrezzato, Lonato, Lumezzane e in Valle Camonica. La vittima più giovane: un uomo di 69 anni. Nell'ultima settimana sono 21 i decessi totali per Covid, la metà dei morti della settimana precedente (42) e oltre tre volte meno dei decessi di quella prima ancora (71). Sono 23 i decessi in Lombardia, 33.205 da quando tutto è cominciato.

Ospedali, contagi, vaccini: la situazione in Lombardia

Sul territorio regionale sono 583 i contagi in 24 ore, 10.314 in sette giorni con una media di 1.473 casi al giorno, in calo dello 0,5% sui sette giorni e dello 0,2% sui sette giorni precedenti. Buone notizie dagli ospedali: ad oggi sono 3.147 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia, di cui 479 (il 15,22%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Sul fronte vaccini, al 9 maggio sono state somministrate 4,153 milioni di dosi, di cui 3,033 milioni di prime dosi e 1,119 milioni di richiami; in provincia di Brescia il 35,51% della popolazione vaccinabile ha già ricevuto almeno la prima dose.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 44 Comuni. Nel dettaglio: