Protesta dei trattori, protesta degli imprenditori (e non certo degli operai)

Protesta dei trattori: la marcia verso Roma (LaPresse)

Nonostante la logica distorsiva imperante, fa sempre un certo effetto sentirsi dire (da più persone) quanto i media stiano ignorando l'ormai celebre protesta dei trattori, a fronte di riprese televisive senza sosta, campagne sui social, "paginate" a non finire anche sui quotidiani locali (sono decine solo su Brescia, ormai da oltre una settimana). In alcuni casi senza troppo approfondimento: in un tg nazionale è andato in onda un servizio in cui un agricoltore si lamentava di come a lui (o a loro?) il latte venisse comprato a 30/40/50 centesimi al litro e poi rivenduto nei supermercati a 3 o 4 euro. Sdegno del giornalista, dieci volte tanto, una cosa clamorosa! Ma in realtà mai vista, in quanto il latte italiano (perfino il nostrano, munto a Brescia e venduto e Brescia) lo si trova comodamente a 1 euro e 50: dall'estero, Olanda e Franca, in realtà costa anche meno; a questo punto, una domanda sulla capacità produttiva nostrana bisogna porsela.

Ancora una volta non si capisce come mai il libero mercato vada bene solo quando fa comodo, e cosa c'entri l'Europa (o l'Italia, o qualsivoglia governo) con i prezzi decisi dai supermercati. La protesta dei trattori – l'ennesima di questi ultimi 30 o 40 anni, più o meno tutte uguali: abbiamo perso il conto – guarda caso cade a pochi passi dalle elezioni europee. Francia, Germania, Italia e Bruxelles: un cammino senza fine accolto bene o male con favore dalle classi dirigenti (e di concerto dalle masse: le idee dominanti sono quelle della classe dominante), palese dimostrazione di come la società sia divisa in classi. Ovvero, tra borghesi mica ci si tocca.

Operai e salariati? Manco l'ombra

Diciamocelo pure: tra i trattori in sfilata di operai o salariati non c'è manco l'ombra, tutti imprenditori (o padroncini dir si voglia, in questo caso) che gli operai li hanno a libro paga; e che paga, si spera almeno non sia in nero. A proposito di operai, così scrive Carlo Soricelli dell'Osservatorio indipendente di Bologna sui morti sul lavoro: "Gli agricoltori portino a Sanremo la strage che li riguarda, provocata dai trattori: 9 morti nel 2024, 167 nel 2023, oltre 2.600 dal 2008". Ma le idee dominanti sono quelle della classe dominante, dicevamo: dunque per lo sciopero generale dei lavoratori dipendenti (28 novembre scorso) vanno bene la precettazione, le denunce, le sanzioni e lo storcere il naso per i disagi causati dalla serrata, mentre per i trattori la legittimità è sacrosanta.

Ma cosa chiedono gli agricoltori sui trattori? Così scrivono i colleghi di Today.it, in riferimento alla manifestazione di questi giorni a Roma: "Dicono di non voler caratterizzare con etichette pubbliche la mobilitazione, ma l'hanno battezzata 'Marcia su Roma', tanto per non sbagliare. Chiedono la revisione completa della politica agricola europea, il mantenimento della detassazione di Irpef e Imu, agevolazioni per l'acquisto di carburante, divieto di importare prodotti da Paesi con regolamenti produttivi meno severi". Lasciamo in disparte la farina di grillo e altre amenità, ma non dimentichiamoci la moratoria richiesta sui pesticidi.

Bene i diritti, ma altrettanto bene i doveri: tra questi ci sarebbe la paga giusta ai dipendenti agricoli di cui abbiamo scritto qualche riga fa, e poi le tasse, il rispetto delle regole e dell'ambiente. Altri soldi in arrivo? "Per il periodo 2021-2017 – si legge nei documenti ufficiali – la Commissione Europea propone un ambizioso bilancio totale di 365 miliardi di euro per la Pac, la Politica agricola comunitaria, quasi un terzo del bilancio totale dell'Unione Europea, il che sottolinea l'importanza che continua a rivestire questa politica" (nonostante valga meno del 5% del Pil).

Battaglie e problemi vecchi

Investimenti importanti, eppure le battaglie (nuove?) dei trattori si scontrano con problemi vecchi, almeno in Italia: su tutti, produttività superata e nanismo d'impresa, che tradotto vuol dire competitività in crollo verticale sul mercato mondiale – che è mondiale da 150 anni, altro che autarchia: tra l'altro inarrivabile nemmeno sul piano agricolo, che sia il grano o l'olio d'oliva. Un declino inesorabile: nel 1980 in Italia si contavano più di 3 milioni di aziende agricole, 40 anni dopo (nel 2020) erano 1,13 milioni, con circa 1 milione di occupati.

Nello sciopero operaio del 28 novembre, chi ha incrociato le braccia lo ha fatto mettendo sul piatto la sua unica proprietà: la forza lavoro, purtroppo considerata merce come un'altra. Nello sciopero (!) di oggi, sul trattore ci sono i padroni di se stessi: piccoli o grandi che siano, sono comunque detentori dei mezzi di produzione e i trattori visti in corteo costano mediamente 160mila euro. È la protesta degli imprenditori che si lamentano di altri imprenditori e che – forse proprio per questo – ha spiazzato anche la Coldiretti: bandiere gialle, stavolta, poche o niente.

Si legge ancora su Today.it: "Per Giorgia Meloni è una gatta da pelare, servono centinaia di milioni (per accontentare gli imprenditori agricoli, ndr): difficile governare quando sotto Palazzo Chigi a protestare arrivano i tuoi elettori. E la Lega più di Fratelli d'Italia cavalca la protesta per aumentare il consenso in vista delle elezioni europee". La democrazia moderna si concretizza con una centralizzazione della linea generale della classe imprenditoriale, facendo una sintesi degli interessi delle varie frazioni, mediata da una pluralità di poteri e appoggiata su una base di massa che passa attraverso il "sondaggio elettorale" (ora le Europee). Non è sempre facile per le frazioni del capitale costruire una coalizione e un consenso di massa. Prima o poi, purtroppo, ci riuscirà con la guerra: per gli analisti ne è già iniziata una mondiale, ma "a pezzi". Nel frattempo non mancano i problemi. Anche in sella a un trattore.