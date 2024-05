C'è chi l'ha chiamata, in senso solidale, la “protesta dei pitoti”, con riferimento alle millenarie incisioni rupestri che caratterizzano la valle: è la protesta dei lavoratori in appalto dei parchi e dei musei nazionali della Valcamonica, che a Capo di Ponte – all'ingresso del parco di Naquane – si è concretizzata il giorno del Primo Maggio con una serie di striscioni provocatori, poi rimossi, ma che ben avrebbero inquadrato la situazione di chi lavora (conto terzi) per lo Stato nei siti camuni e lombardi. “Dignità per i lavoratori esternalizzati, stop precariato”; “Basta appalti al ribasso e paghe da fame”; “Ma con che coraggio la chiami festa del Primo Maggio”, questo il tono della protesta.

Spiegata così dal sindacato Usb che ha organizzato la mobilitazione. “Vogliamo sottolineare che i siti camuni il Primo Maggio hanno aperto esclusivamente grazie al senso di responsabilità dei lavoratori in appalto che, in questo momento, vengono pagati 6,64 euro lordi l'ora, che non hanno ancora in mano un contratto firmato e che hanno ricevuto l'ordine di servizio solo il giorno prima”, si legge in una nota.

Il comunicato del sindacato Usb

Con queste premesse: “Dopo 15 mesi di servizio la società Cosmopol Servizi Integrati, la vincitrice del precedente appalto, è stata sollevata dall'incarico per aver raggiunto la quota massima di penali consentite – scrive il sindacato Usb –. Al suo posto è subentrata la Domina Scarl, cooperativa già affidataria del servizio in appalto dal 2019 al 2023, con il compito di traghettare i lavoratori per i prossimi mesi, forse fino alla scadenza naturale dell'appalto a inizio dicembre, in attesa di un nuovo bando della Direzione regionale Musei Lombardia”. Il sindacato entra poi nel merito di alcuni punti, tra cui: “La brutta abitudine degli appalti al ribasso che porta a poca dignità per i lavoratori e scarsa efficienza del servizio. Il subentro di Domina non è stato indolore, ma segnato da una trattativa serrata che Usb, insieme ai lavoratori, ha portato avanti per non veder peggiorare le condizioni contrattuali. Ad oggi, nonostante il raggiungimento di un accorso, i lavoratori sono in servizio senza contratto”.

In conclusione: “I luoghi oggetto di queste vicende non sono proprietà privata ma patrimonio collettivo. Chiediamo dignità e stabilità per coloro che rendono possibile, ormai da un decennio, l'apertura dei siti della Valcamonica e che svolgono un servizio di accoglienza e vigilanza nonostante l'atteggiamento della Direzione regionale e le trattative sfibranti a cui sono sottoposti a ogni cambio d'appalto, per assicurarsi condizioni economiche e contrattuali non peggiorative, considerando che il contratto nazionale applicato è tra i peggiori esistenti”.