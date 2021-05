Borgosatollo: bando MIUR per la programmazione dell’edilizia scolastica 2021-2025

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

L’Amministrazione Comunale di Borgosatollo in sinergia con l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Istruzione ha partecipato all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione per la programmazione dell’edilizia Scolastica 2021-2025 dal titolo: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER PROGETTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE O COSTRUZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DESTINATI AD ASILI NIDO E A SCUOLE DELL'INFANZIA E A CENTRI POLIFUNZIONALI PER I SERVIZI ALLA FAMIGLIA.



Il 21 maggio 2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande e il Comune di Borgosatollo ha inserito due progetti da finanziare: 1- Riqualificazione con adeguamento antisismico ed energetico della scuola dell’infanzia Collodi nella località Piffione in Borgosatollo. Il progetto definitivo ha un quadro economico di 997.000 €. Con altri fondi presi da un bando Ministeriale nel 2020 abbiamo già finanziato la realizzazione di un progetto esecutivo affidato ad un tecnico esterno incaricato; 2- Costruzione di un nuovo asilo nido accanto alla scuola dell’infanzia Rodari al fine della realizzazione di un polo di infanzia 0-6 anni, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017, con forte ampliamento dell’offerta di posti nido rispetto agli attuali trenta posti. Costo totale dell’intervento 985.000 €. Progetto di fattibilità tecnico-economica (preliminare) realizzato internamente dall’Area Tecnica Comunale. Il Comune, se verrà finanziato dal Ministero dell’Istruzione, cofinanzierà per il 20% il costo delle opere con propri fondi. Entrambe le opere sono inserite negli strumenti programmatori dei lavori pubblici e nel piano triennale dei lavori pubblici Comunale.



“L’Amministrazione Comunale ha ritenuto importante partecipare a questo bando del MIUR al fine di poter completare in ottica futura e programmatoria la riqualificazione antisismica ed energetica di tutti i plessi scolastici pubblici del territorio. Dopo la scuola Primaria e la scuola media, con l’eventuale finanziamento nei prossimi cinque anni di queste altre due opere pubbliche sarà possibile avere a Borgosatollo edifici estremamente sicuri, sostenibili, tecnologici e molto confortevoli per alunni e operatori della scuola. Il tutto con ampi spazi verdi, aperti e comuni per una didattica sempre più innovativa, inclusiva e improntata alle nuove tecnologie. Da sempre l’attenzione al mondo della scuola e hai suoi bisogni caratterizza l’operato di questa Amministrazione e le sue politiche attive. Un costante lavoro di sinergia e confronto tra indirizzi politico amministrativi e personale dipendente del Comune, ricco di competenza e passione”. Frusca Marco – Assessore Lavori Pubblici e Istruzione di Borgosatollo