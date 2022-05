Progetto con le scuole al Parco Motella di Borgosatollo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Si è svolto ieri e questa mattina il secondo incontro presso il parco Motella di Borgosatollo con le classi quarte della scuola Primaria di Borgosatollo. Il progetto ha visto un paio di mesi fa il primo incontro che ha avuto lo scopo di piantare per ogni alunno un piccolo arbusto nel percorso perimetrale del parco di via 25 Aprile. In questi giorni le classi sono invece tornate per controllare lo stato vegetativo delle proprie pianticelle e dare loro da bere. Inoltre, c’è stata una mostra dei lavori che gli alunni hanno svolto in classe, creando su carta il proprio albero e andandone a scoprire le caratteristiche botaniche e ornamentali. Tutti i lavori sono stati appesi al parco Motella e visitabili da alunni e famiglie. Il progetto è stato proposto alla scuola dal Gruppo di Legambiente-Circolo di Borgosatollo in collaborazione con l’Associazione Amici della Bici e l’Amministrazione Comune. In particolar modo la Biblioteca Comunale ha collaborato proponendo libri e letture dedicata alla natura, ecologia e arto botanica.



A tutti gli alunni partecipanti è stata regalata una matita con il logo della Biblioteca e un segnalibro da colorare. Questa mattina al Parco Motella erano presenti i gestori di Legambiente, la bibliotecaria Cesi Pasquali, l’amministrazione comunale con il Sindaco Giacomo Marniga e l’Assessore all’Istruzione Marco Frusca oltre alle maestre e alunni delle classi quarte della Primaria. Il rapporto con la scuola e l’educazione ambientale degli alunni era uno degli obiettivi che i gestori si sono ripromessi di percorrere fin dalla presentazione del bando di gestione dell’area. Il Parco Motella rappresenta un polmone verde per Borgosatollo. Al suo interno racchiude molte specie arboree e uno spazio pulito e ordinato per rilassarsi immersi nel verde e nel silenzio della natura. Il parco è sempre aperto al pubblico e può essere prenotato presso il Circolo di Legambiente o l’Ufficio Ecologia per feste e grigliate all’aperto.



“Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto educativo legato al verde e all’ecologia. Gli alunni sono stati tutti entusiasti nel poter piantare e ritrovare nel tempo un proprio arbusto, poterlo curare e seguire nella crescita. L’Istituto Comprensivo si è dimostrato ancora una volta aperto al territorio e all’integrazione con le realtà associative locali per mettere cementare negli alunni conoscenze del territorio, della biodiversità e della cura dell’ambiente. Il Circolo di Legambiente sta magistralmente gestendo questo spazio verde con progetti molto ambiziosi che speriamo possano vedere la luce nei prossimi mesi. La Biblioteca, con le sue professioniste, resta al servizio e presidio culturale che può affiancare progetti che nascono e si costruiscono in sinergia sul territorio. Il parco Motella resta un presidio verde che l’Amministrazione intende valorizzare al massimo come ogni spazio verde pubblico presente sul territorio. Invitiamo la cittadinanza e le famiglie a visitare il Parco Motella”.



Frusca Marco – Assessore Istruzione di Borgosatollo