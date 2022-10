"Progetti del Cuore" per Brescia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Grazie a Progetti del Cuore e alla generosità della attività del territorio potrà essere garantita anche a Brescia l’esistenza di un importante servizio di mobilità gratuita: anziani, ragazzi, bambini, disabili e famiglie in difficoltà del nostro comune avranno a disposizione un mezzo di trasporto Fiat Ducato, completamente attrezzato per trasferimenti che aiutino lo svolgimento di piccole e grandi necessità quotidiane: assistenza sociale, cure mediche, istruzione, sport, svago e tanto altro.



A beneficiare dell’automezzo sarà Fobap Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili Onlus di Brescia, che da quest’anno continuerà ad averlo a disposizione, per il trasporto di coloro che sono in stato di necessità. Sul nostro territorio, infatti, prosegue con continuità il servizio di mobilità gratuita, il mezzo sarà dato attrezzato e garantito in maniera integrale: dall’allestimento, alla gestione delle spese (come ad esempio l’assicurazione compresa di copertura casco). Fobap Onlus, potrà, così, gestire gli spostamenti delle decine di ragazzi e che ogni giorno hanno bisogno di assistenza per i servizi di trasporto giornaliero.



Tra i testimonials di Progetti del Cuore figurano nomi noti dello sport e dell'impegno sociale, tra cui Annalisa Minetti, Beppe Signori e Andrea Devicenzi: esempi di persone vere, piene di passione, campioni fortemente impegnati nel sociale, che sfidano ogni giorno i propri limiti e combattono contro i pregiudizi, mettendo la loro popolarità al servizio del prossimo. Gesti semplici, ma importantissimi, che ognuno di noi dovrebbe seguire. Da soli possiamo fare poco. Insieme possiamo fare molto.