Il prezzo medio della benzina, anche self service, sfiora ormai i 2 euro: 3 centesimi in più rispetto alla precedente rilevazione (da lunedì a domenica scorsa) in attesa del prossimo aggiornamento che sarà pubblicato entro mercoledì. Con la benzina a quota 1,929 euro, anche il diesel è in aumento: +5 centesimi nell’ultima settimana e prezzo medio che ora si attesta a 1,796 euro al litro. Stabile il Gpl, ora a quota 0,708 euro. Sono questi i prezzi medi dei carburanti diffusi dal Mise, il ministero dello Sviluppo economico.

I prezzi in Lombardia

Sono leggermente più elevate le rilevazioni registrate in Lombardia. Nella settimana che va da lunedì a domenica il gasolio (self) si è attestato in media a 1,844 euro al litro, la benzina a 1,941 euro. È più basso il prezzo del Gpl in Lombardia rispetto al dato nazionale: 0,665 euro. Infine il metano, in vendita a 1,369 euro al chilo

Ma è proprio in Lombardia che è stato segnalato il prezzo più alto: sull’autostrada A8 Varese-Milano, in un’area di servizio, la benzina verde è venduta a 2,722 euro al litro. L’associazione di consumatori Assoutenti ha già fatto sapere che presenterà un esposto alla Guardia di Finanza.