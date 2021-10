Ottobre di premiazioni e riconoscimenti per le scuole

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Si è svolta sabato 9 ottobre presso il Parco delle Stagioni la premiazione della Scuola Tiboni e del suo Comitato Genitori, vincitori del primo premio del concorso Memoria e Tŕadizioni , finanziato dagli sponsor del settore assicurativo, Horus Consulting, Italiana Assicurazioni ed Olife Insurance Broker.



Insegnare e mantenere le tradizioni rende più forti e coesi ha detto l'Assessore Fabio Capra , che ha partecipato alla cerimonia di premiazione insieme a tante famiglie Un pomeriggio di festa e divertimento, con le esibizioni degli skaters bresciani e rappresentazione del progetto Ecoskate, nella seconda parte della premiazione a cui ha preso parte anche l'assessore Valter Muchetti che ha promesso....di inaugurare il primo skate ecologico che a breve Ecoskate presenterà!



Omaggi a tutti gli studenti premiati anche da Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi di plastica che ha voluto esserci regalando gadget in plastica riciclata. Complimenti davvero alla Scuola Tiboni al suo Dirigente al corpo insegnanti e a tutti i genitori e nonni che nei mesi scorsi in condizioni così difficili hanno saputo raccontare insieme la storia, la tradizione, il patrimonio che lega e fortifica ogni famiglia ed il suo quartiere.