Trasporto eccezionale in mezzo al paese: sfiorati i balconi delle case

Un ‘gigante’ su ruote, lungo 27 metri e alto oltre 6 metri, ha sfilato nella notte tra giovedì e venerdì per il centro di Pontevico. E il suo passaggio non è certo passato inosservato: ai residenti delle palazzine di via XX settembre è bastato affacciarsi alla finestra o ai balconi per trovarsi a tu per tu con il trasporto eccezionale. Nessun intoppo: tutto era stato studiato nei minimi dettagli per evitare collisioni durante il passaggio del ‘bestione’.

Un camion di dimensioni davvero notevoli che non poteva transitare altrove: troppo alto - e pesante - per affrontare i cavalcavia della nuova tangenziale che collega Robecco d’Oglio a Pontevico, ha sfilato lungo le vie del centro del paese della Bassa per poi raggiungere la frazione Cadimarco di Fiesse, tappa intermedia di un viaggio lunghissimo che si concluderà in Turchia. Partito mercoledì notte da Peschiera Borromeo (Milano), all’alba di sabato dovrebbe raggiungere il porto di Valdaro (Mantova) e poi essere caricato su una chiatta speciale e approdare a Marghera. Infine la traversata in mare.

Un viaggio a rallentatore, e per forza: il maxi-convoglio sta trasportando una caldaia da 111 tonnellate. Il gigantesco componente probabilmente sarà messo al servizio di qualche gasdotto. Ad occuparsi di tutte le fasi del viaggio su strada è la Zanoletti Spa di Bergamo: l’azienda è al lavoro da diversi mesi per mappare le strade, studiare l’itinerario e 'aggirare' gli ostacoli. Per consentire il passaggio del 'bestione' si rende infatti necessario spostare cavi elettrici, smontare e rimontare cartelli stradali e pure sfrondare gli alberi che costeggiano le strade.