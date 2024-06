Fiume di fango e detriti: anche la paura per un'auto inghiottita dalla roggia

Trascinata dalla furia dell'acqua a sua volta scatenata dal maltempo, domenica notte un'automobile è finita nella roggia che, a Ponte Zanano di Sarezzo, scorre poco lontano dal fiume Mella: sono state lunghe ore di paura in quanto i soccorritori hanno temuto che a bordo ci fosse qualcuno. Non è andata così, per fortuna: la vettura era parcheggiata (e vuota) ed è stata trascinata nel torrente dal fiume di fango che si era generato poco prima a seguito della bomba d'acqua (tra gli 80 e i 100 mm di pioggia in meno di un'ora) di domenica sera.

L'allarme lanciato da Via della Fonte

L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti di Via della Fonte, spaventati per quanto appena avvistato: appunto, una vettura trascinata nella roggia da fango e detriti. Per questo motivo sono stati subito allertati i Vigili del Fuoco, con il supporto dei Carabinieri: i militi si sono prodigati per tutta la notte in cerca di un presunto disperso, intanto i militari hanno proseguito con gli accertamenti a terra.

Dall'incrocio tra le sue competenze, prima dell'alba è arrivata la buona notizia: in quell'auto non c'era nessuno e il proprietario è stato rintracciato sano e salvo. Ma è soltanto uno degli innumerevoli episodi dell'ennesima giornata di maltempo nel Bresciano. Sarà un'estate complicata.