È arrivata la neve nelle valli bresciane, la stagione comincia in anticipo

È già arrivato il momento di preparare tute e scarponi e portare gli sci a sciolinare: grazie alla neve caduta copiosa nei giorni scorsi cominciano ad aprire i primi impianti. Come di consuetudine sarà il Presena ad inaugurare la stagione sciistica: le prime discese sul ghiacciaio dell'alta Valle Camonica da sabato 18 novembre. Ad annunciarlo, con un post sui social, è il comprensorio Ponte di Legno-Tonale.

"Finalmente ci siamo! Preparate gli sci che il 18 novembre apre il ghiacciaio Presena", si legge nel post corredato dalle foto del soffice e abbondante manto che copre il Presena. Poi toccherà agli impianti del Tonale, Ponte di Legno e Temù. E proprio al passo Tonale la novità della stagione: la nuova seggiovia Valena, una moderna esaposto, in fase di installazione in questi giorni, che garantirà il massimo comfort grazie alle seggiole riscaldate. Potrà condurre fino a 3mila persone in un’ora (il tempo di percorrenza è di poco superiore ai 2 minuti), rendendo più rapido l’accesso allo snowpark e alla pista blu utilizzata dai principianti.

Il "Winter Opening Party" è fissato per il 9 dicembre e sancirà l’inizio ufficiale della stagione invernale 2023 -24 che sarà ricca di appuntamenti: competizioni sportive, concerti con artisti di rilievo nazionale e iniziative che consentiranno di godere di tutta la bellezza del comprensorio.

Prima neve anche in Maniva e sul Monte Altissimo

Anche in altra Val Trompia e sul monte Altissimo sono caduti i primi fiocchi di neve, ma il manto non è ancora sufficiente per inaugurare la stagione e da entrambi i comprensori non arrivano notizie circa la data di apertura degli impianti. Non resta che sperare nel meteo.