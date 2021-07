Borgosatollo: approvato il progetto per riqualificazione pista ciclabile e manto stradale in località Venezia e Gerole

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

In data 19 luglio 2021 la Giunta Comunale di Borgosatollo ha approvato il progetto definitivo esecutivo di messa in sicurezza della pista ciclabile e della viabilità stradale nel comparto località Venezia e Gerole a Borgosatollo. Il progetto, realizzato internamente dall’Ufficio Tecnico Comunale dal geom. Ivan Fadini, dal valore complessivo di 140.000 € è totalmente finanziato da fondi del Ministero dell’Interno legati alla mobilità sostenibile e alla sicurezza stradale (comma 29-bis dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019). Il progetto definitivo esecutivo consiste i due interventi:

• Riqualificazione completa del manto stradale automobilistico dall’imbocco del laghetto Gerole fino alla Chiesetta Gerole;

• Totale riqualificazione della pista ciclabile che parte dalla località Venezia fino alla Chiesetta della Santissima. Nuova asfaltatura e nuova segnaletica orizzontale sulle piste ciclabili.



Verrà quindi resa sicura, agibile e confortevole anche tutto il tratto che è stato reso inaccessibile dalle radici delle piantumazioni. Si agirà nel medesimo sedime dell’attuale pista ciclabile. Sarà necessario togliere qualche alberatura che verrà poi ripiantata a fine lavori scegliendo arbusti autoctoni che non abbiano radici che emergono in superfice e che quindi possano compromettere la percorribilità della pista ciclabile. I prossimi passi saranno il bando di gara per la selezione della ditta esecutrice e quindi l’avvio e realizzazione dei lavori nell’autunno 2021. Il tempo stimato per i lavori è di circa 45 giorni.



“Prende quindi corpo, grazie a finanziamenti statali, un progetto atteso da tempo sia dalla comunità delle Gerole sia da tutto Borgosatollo: la riqualificazione della pista ciclabile che porta alla Chiesetta delle Gerole al confine nord con Brescia. Un importante intervento di sicurezza stradale e di ampliamento della mobilità sostenibile che si collega al più vasto progetto di PLIS parco delle Cave per creare infrastrutture green che possano permettere a famiglie e appassionati di percorrere luoghi naturali, di campagna ed ecologici in sicurezza e confort. Ringrazio tutto l’ufficio tecnico comunale che in questi mesi sta lavorando incessantemente per la predisposizione di tutti i progetti da cantierizzare legati ai finanziamenti pubblici ricevuti. Tutti i progetti, tra cui questo della frazione Gerole, hanno al loro interno la riqualificazione di beni pubblici e l’attenzione alla sicurezza dei cittadini e alla sostenibilità ambientale/ecologica degli interventi”.



Frusca Marco – Assessore Lavori Pubblici e Urbanistica di Borgosatollo