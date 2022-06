Mucca in fuga tra le auto: caos e paura in tangenziale

Una passeggiata insolita che ha destato stupore ma anche panico tra gli automobilisti che, mercoledì mattina, si trovavano sulla Statale 42 del Tonale, la cosiddetta tangenziale della Valle Camonica. All'altezza dell'uscita di Pisogne, chi viaggiava in direzione dell'Alta valle, si è imbattuto in una mucca che correva, un po' intimorita, accanto alle auto. Per fortuna l'animale, probabilmente scappato da qualche pascolo della zona, non avrebbe mai invaso la carreggiata.

Come si vede nel video - girato da una donna che prima delle 7 di mercoledì stava percorrendo la Statale 42 a bordo della sua auto - la mucca è sempre rimasta accanto al guardrail, poi ha imboccato lo svincolo di Pisogne. Quando i carabinieri di Breno - allertati dagli automobilisti - sono arrivati sul luogo dove era scattata la segnalazione, del bovino non c'era ormai più traccia.

L'insolita incursione della mucca - per fortuna - non ha causato incidenti, ma solo qualche disagio alle auto in transito e qualche rallentamento. È andata bene: il bovino, probabilmente terrorizzato dai fari delle macchine e dal rombo dei motori, se n'è andato senza fare troppo danni.