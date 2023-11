Risse e ubriachi molesti in piazza: locali costretti ad assumere i bodyguard

Risse ed eccessi dovuti all'abuso di alcol e droga. Marciapiedi, muri e portoni come vespasiani, locali danneggiati. Fotografia di una weekend in piazzale Arnaldo: a scattarla sono i titolari dei tanti bar e ristoranti che si affacciano sulla piazza della movida cittadina.

Per tutelarsi hanno fatto squadra e formato un consorzio. Obiettivo principale? Vigilare sulla gioventù che anima le notti all'ombra del monumento ad Arnaldo e rilanciare così l'immagine della zona.

Quindici i locali che avrebbero già aderito, pagando di tasca propria per avere sette bodyguard (costo: 400 euro ad attività) che controllino e blocchino gli atti di vandalismo sul nascere, nelle notti più calde (venerdì e sabato). La presenza delle forze dell'ordine non sarebbero infatti sufficiente: "Qualche sera fa, un gruppo di ragazzini ha persino staccato la pantera dell'auto della Polizia", ha raccontato un esercente al quotidiano Bresciaoggi.

E sulla questione è intervenuto anche il Codacons: "Il weekend piazza Arnaldo è in ostaggio di decine di ragazzini sempre più sbronzi e altrettanto sguaiati che intimidiscono le persone e creano danni - si legge in una nota diffusa dall'associazione dei consumatori - Il Codacons fa esposto alla Procura per carenza di controlli e per i danni all’immagine della città, agli esercenti e alle cose presenti in loco".