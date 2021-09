Borgosatollo: approvato il Piano per il Diritto allo Studio 2020-2021

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

In data 27 settembre 2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio per il Comune di Borgosatollo. Il Piano rendiconta le attività svolte e le somme investite per far fronte all’emergenza Covid 19 in sinergia con la Direzione Didattica, il Comitato Genitori, il Consiglio di Istituto e gli uffici Comunali. Nuove risorse vengono inoltre stanziate nel Piano approvato. Altri 30.700 € vengono erogati nell’anno scolastico all’istituto Comprensivo per l’acquisto di materiali di pulizia, funzionamento didattico e amministrativo della scuola, contributo alla didattica per tutti i gradi di scuole.



Questi fondi verranno principalmente indirizzati, in accordo con la scuola, alla Didattica Digitale Integrata, all’acquisto di strumenti di supporto informatico, software e Dispositivi di Protezione Individuale se necessari. Alla scuola dell’infanzia paritaria Paola Di Rosa viene garantito attraverso apposita convenzione il contributo annuo di 75.000€ per il mantenimento delle rette alle famiglie uguali a quelle delle scuole Statali. Sono stati autorizzati dall’ente locale e dagli organi autorizzativi sovracomunali i lavori per la riqualificazione dell’immobile della Scuola paritaria. La sede dove si svolgerà il servizio, dall’a.s. 2021/2022 e fino al termine degli stessi, sarà l’Oratorio San Giovanni Bosco, messo a disposizione dalla Parrocchia.



Il CdA della scuola affronta un importante intervento di riqualificazione antisismica, energetica ed estetica dello stabile della scuola. Nel piano vengono confermati e mantenuti, nel limite dell’organizzazione legata all’emergenza Covid i servizi scolastici di scuolabus, pre scuola, spazio compiti e ludoteca, pedibus, mensa, interventi a sostegno di alunni disabili con un giusto investimento di 395.000€/anno per gli assistenti ad personam e trasporto disabili. È inoltre mantenuto lo sportello di ascolto psicopedagogico con la dott.ssa Claudia Profeta rivolto ad alunni e genitori. L’investimento totale stimato per il Comune per l’anno scolastico in corso per il funzionamento di tutte le scuole del territorio è pari a 1.045.000 €. Potrà proseguire la collaborazione con la Biblioteca Comunale, tramite il personale interno, per la promozione alla lettura, compatibilmente con la realizzabilità delle proposte, in presenza e/o in modalità online.



“Anche quest’anno l’avvio dell’anno scolastico è dovuto sottostare alle norme del protocollo Covid ormai consolidate nello scorso anno. Con piacere vorrei inoltre ringraziare il tempestivo lavoro dell’Ufficio Tecnico Comunale tutto, degli agenti di Polizia Locale e l’attento e organizzato lavoro dell’Ufficio Istruzione del Comune. Un grazie anche alla Parrocchia per aver messo a disposizione Palazzo Facchi per quattro classi e all’Istituto Comprensivo per la sinergia nell’organizzazione scolastica. Si è lavorato in emergenza e con obiettivi chiari e condivisi che hanno permesso di realizzare opere e organizzare servizi per gli alunni di Borgosatollo. Di questo ne sono orgoglioso perché è stato un lavoro di squadra che ha portando ottimi risultati in termini di sicurezza e confort degli alunni e personale scolastico. Va calcolato che il tutto è reso ancora più complesso vista la concomitanza di diversi cantieri di edilizia scolastica: scuola primaria, scuola secondaria e scuola dell’infanzia paritaria Paola Di Rosa. Buon proseguo di anno scolastico a tutti!”.