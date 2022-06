Approvato il piano asfaltature 2022 del Comune di Borgosatollo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La Giunta Comune di Borgosatollo ha approvato in data 30/05/2022 il piano di asfaltature 2022. Il piano prevede un importo totale di 245.000 € tutti coperti da fondi Ministeriali. Si tratta quindi di interventi di manutenzione straordinaria di strade, parcheggi e piste ciclabili su strada. I progetti sono stati effettuati internamente dall’Ufficio Tecnico Comunale e nei prossimi giorni partiranno le gare, secondo normativa vigente, per affidare i lavori da svolgersi tra l’estate e l’autunno del 2022.



I tratti di vie convolti sono quelli che risultano più ammalorati, di alto scorrimento e da più anni con problemi di sicurezza sulla viabilità; mappati dall’Ufficio Tecnico. Nello specifico le porzioni di vie sono: via Molino Vecchio (dalla piazza fino alla Posta), via Roma (zona piastra polivalente incrocio via Brodolini), via Santissima (dalla piazza al semaforo), via IV Novembre (tratto tra via Matteotti e via S. G. Bosco), tratto interno di via Santissima/Via Santa Chiara, via Brodolini fino al sottopasso delle scuole, via Caduti del Lavoro, via XXV Aprile fino al parco Motella, via Bellini, incrocio di via Matteotti, parcheggio di via Dante e infine lavori stradali per lo spostamento della pensilina linea 14 dopo la rotonda dei Gelsi in via IV Novembre al fine di predisporre un attraversamento pedonale in sicurezza.



Per tutti i tratti si intende procedere mediante la rimozione del tappetino di usura tramite scarifica, messa in quota dei chiusini, regolazione pendenze stradali e successiva posa di nuovo tappetino stradale su tutti i tratti interessati dal progetto approvato. “Grazie ai fondi girati dal Governo ai Comuni e al lavoro di mappatura e progettualità dell’Ufficio Tecnico Comunale è possibile anche per il 2022 effettuare un cospicuo intervento di asfaltature di strade e parcheggi, così come svolto nel 2021. In questo caso ci concentriamo maggiormente nel nucleo abitato di Borgosatollo al fine di garantire una maggior sicurezza stradale e andare a sanare alcune situazioni che da tempo si trascinano. Programmando ogni anno alcuni interventi è possibile ciclicamente andare a migliorare tratti di strada che si rendono pericolosi e ammalorati”. Frusca Marco – Assessore Lavori Pubblici di Borgosatollo