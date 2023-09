Apre nuovo Burger King da 474 metri quadri: assunti 40 lavoratori

A Peschiera del Garda, in Via Tangenziale 3, ha aperto un nuovo Burger King: è il 255esimo della nota catena di fast food in Italia.



L'attività impiega 40 dipendenti e si sviluppa su una superficie di 474 metri quadrati, con 140 posti a sedere al coperto e 32 nel dehor. Sia all'interno sia all'esterno è presente l'area giochi Play King, dove è possibile organizzare feste di compleanno per i più piccoli.



È prevista inoltre una corsia dedicata al "drive through" e il servizio di consegna a domicilio. Inoltre, i clienti potranno usufruire del format BK Cafè, con il servizio di bar e caffetteria per colazioni e merende con croissant e torte.



Fonte: Veronasera.it