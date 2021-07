Attenti alle multe: in arrivo 5 speed check per controllo della velocità

Nuovi speed check in arrivo in provincia di Brescia:gli impianti che rileveranno la velocità dei veicoli in transito saranno installati lungo le vie principali di Pavone Mella.

Ad annunciarlo è stato direttamente il sindaco Mariateresa Vivaldini. “A seguito delle numerose lamentele pervenute in Comune per l'alta velocità di transito da parte di veicoli in diverse vie del paese – ha dichiarato il primo cittadino di Pavone Mella -, abbiamo svolto un rilevamento sia diurno che notturno. Ciò premesso, abbiamo riscontrato che, nella maggior parte dei casi, la velocità di percorrenza superava anche di tre volte quella consentita. Da qui la decisione di installare speed check per la rilevazione della velocità solo ed esclusivamente per l'incolumità delle persone che transitano nelle suddette vie.”

Le strade interessate saranno via Vittorio Emanuele II, via Fiume, via Cavour, via Per Pralboino e via Cav. Pierino Migliorati. Una decisione che ha riscosso grande consenso da parte degli abitanti della cittadina della Bassa, che propongono di estendere il monitoraggio anche ad altre vie del paese.