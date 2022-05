Darfo, Synlab: "L'importanza del pavimento pelvico per il benessere della donna"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni digitali, mercoledì 4 maggio alle ore 18:00 si terrà il primo Tè della Salute in presenza all’interno del Poliambulatorio SYNLAB Golgi di Darfo Boario Terme. Un incontro gratuito dedicato alle donne, incentrato su un tema di primario interesse correlato alla salute femminile: “Pavimento pelvico e menopausa: stabilità, equilibrio ed energia per la nostra femminilità”.



Grazie alla presenza della dott.ssa Clio Gregori – Ostetrica e della dott.ssa Pamela Moretti – Medico Chirurgo Specialista in Ginecologia – Dirigente Medico ASST Valcamonica UOC ostetricia e ginecologia si comprenderà l’importanza rivestita da questa specifica parte del corpo nell’intimità e nella vita di ogni donna, sia in giovane età che dopo il parto e in menopausa. L’incontro pubblico ha il fine di dipanare dubbi e perplessità su un tema, quello del pavimento pelvico, che, in materia di benessere e salute femminile, è spesso misconosciuto. Per la maggior parte delle persone, infatti, si tratta di una parte del corpo del tutto ignorata fino al momento in cui non si manifestano disfunzioni e problematiche a esso associate. Argomento troppo spesso trattato come tabù, la corretta funzionalità del pavimento pelvico ha invece un forte impatto sulla qualità della vita delle persone, in particolare delle donne, che, statisticamente, sono maggiormente colpite da disturbi legati a questa struttura del nostro organismo.



Obiettivo di questo Tè della Salute sarà proprio quello di far comprendere quanto sia fondamentale prendersi cura di sé attivamente, con un focus particolare sulla relazione tra pavimento pelvico e menopausa. Un tema tanto importante sul quale SYNLAB Golgi ha deciso di porre particolare attenzione, istituendo anche un open day che permetterà alle donne di prenotare, fino ad esaurimento posti, un consulto gratuito con l’Ostetrica la quale, sulla base anche di un questionario anamnestico, fornirà alla Paziente tutte le indicazioni sullo stato di benessere del suo pavimento pelvico ed eventuali approfondimenti consigliati. Prendere parte alle due iniziative è semplicissimo: per partecipare al Tè della Salute basterà scrivere a info.boario@synlab.it, il consulto si potrà invece prenotare a partire dal 9 maggio chiamando il numero 0364 534500 dal lunedì al giovedì dalle 12:00 alle 18:00 e il venerdì dalle 12:00 alle 17:00.