Lungolago sempre più suggestivo: è realtà la passerella tra il lido degli Ulivi e la spiaggia della villa romana

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di realizzazione del tratto di passeggiata a lago fra il Lido degli Ulivi e la spiaggia antistante la Villa Romana. Con l'apertura dell'ultimo tratto è finalmente possibile camminare accanto al lago da piazza San Marco a Maderno fino alla Villa Romana a Toscolano. Il nuovo percorso si sviluppa in parte sul terrapieno già esistente adiacente al lago, e in parte su pali in acciaio che attraversano la darsena, lasciando la possibilità di ingresso allo specchio d’acqua per la zona verso lago, per finire sull’arenile antistante la Villa Romana.

La lunghezza è di circa 530 metri con una larghezza di 2,50 metri ed una pavimentazione in calcestruzzo con inerti a vista di colore chiaro. A fianco della passeggiata sono state posate delle essenze - lecci e oleandri - e predisposte delle aree di sosta con panchine di arredo. Il percorso è totalmente privo di barriere architettoniche ed è illuminato con corpi illuminanti a led, segnapasso a raso della pavimentazione e classici lampioni.

Trattandosi di un intervento su area demaniale lacuale, il Comune e l’Autorità di Bacino laghi Garda Idro hanno sottoscritto un protocollo di intesa definendo funzioni e finanziamento dell’opera. Il costo complessivo pari a 1.350.000 è stato così suddiviso: Autorità di Bacino per euro 800.000 con fondi propri, Regione per euro 450.000 euro ed il Comune per i restanti 100.000 euro. Buone passeggiate a tutti.