Lombardia, Pasqua e Pasquetta in zona rossa: gli orari d'apertura dei supermercati

Pasqua e Pasquetta 2021 a Milano e in Lombardia: orari supermercati

Rimarranno aperti, a Pasqua e Pasquetta 2021, i supermercati, vista la zona rossa nazionale decretata dal Governo dal 3 al 5 aprile? Sì, ma con orari "a macchia di leopardo". Il Dpcm considera i punti vendita come negozi essenziali, in quanto vendono prodotti di prima necessità: pertanto, come da regole ormai abituali, i supermercati possono essere aperti. Ma, data la festività pasquale, le varie catene opteranno per soluzioni diversificate in quanto a date e orari. Nessun problema per sabato 3 aprile: i supermercati saranno generalmente aperti. Le cose cambiano, invece, per la domenica di Pasqua e per il lunedì dell'Angelo.

Critici i sindacati, che avrebbero preferito la chiusura dei supermercati in piena zona rossa, considerando che tutte le altre attività sono chiuse e che si tratta, appunto, di giornate di festa. Ma la strada scelta dal Governo è stata un'altra. Alcune Regioni, tuttavia, hanno optato per una decisione generale: in Piemonte, per esempio, a Pasqua i supermercati chiuderanno alle 13 e a Pasquetta saranno totalmente chiusi. Non così la Lombardia, che ha lasciato libertà ai punti vendita e alle catene di organizzarsi come meglio credono. Ecco quindi, a Brescia e in Lombardia, le date di apertura e chiusura e gli orari per Pasqua e Pasquetta 2021, in zona rossa, dei principali supermercati.

Esselunga - Tutti i negozi di Esselunga saranno chiusi il giorno di Pasqua, mentre saranno aperti lunedì 5 aprile con orario ridotto, dalle 8 alle 14.

Coop - Le Coop della Lombardia saranno chiuse per tutto il giorno sia a Pasqua (domenica 4 aprile) sia a Pasquetta (lunedì 5 aprile). Chiuderanno anche l'1 maggio.

Conad - In mancanza di indicazioni valide per tutto il consorzio, i soci imprenditori decidono in autonomia.

Pam - La catena Pam ha scelto di chiudere la domenica e rimanere aperta il lunedì.

Lidl - I supermercati Lidl saranno chiusi a Pasqua e aperti a Pasquetta, per lo più dalle 9 alle 13.

Unes - Infine Unes ha deciso per la chiusura generale domenica, mentre a Pasquetta le aperture potrebbero subire variazioni di orario da negozio a negozio.

Carrefour - In linea di massima i supermercati a marchio Carrefour saranno aperti sia a Pasqua sia a Pasquetta, in alcuni casi con limitazioni di orario.

Iper - I negozi a marchio Iper sono chiusi la domenica di Pasqua mentre sono per lo più aperti lunedì 5 aprile con orari talvolta ridotti.

“Fonte: Milanotoday.it