Brescia: i volontari di Scientology al parco Torri Gemelle

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

I volontari di Scientology raccolgono rifiuti abbandonati per un messaggio di reciproco impegno. Sabato 11 settembre 11 Ministri Volontari di Scientology si sono recati al parco Torri Gemelle, a Brescia compreso far Via XXV Aprile e Via Spalti San Marco. Sempre spinti dal motto "Qualcosa si può fare a riguardo" e con le loro classiche maglie gialle, hanno deciso di raccogliere i rifiuti rimasti dispersi sotto panchine aiuole e arbusti lungo i percorsi che delimitano il parco. Con la normale dotazione di guanti, sacchi e pinze hanno raccolto 5 sacchi di cartacce, confezioni di plastica, mozziconi, bottiglie e indumenti vari ma sempre desiderosi di diffondere in messaggio volto al reciproco impegno, affinché la comunità spinta da un forte senso civico, possa consegnare a se stessa parchi puliti e non solo, in generale un rispetto dell'ambiente che deve iniziare dall'azzerare la presenza di rifiuti anche piccoli dispersi negli spazi pubblici condivisi. Alcuni adulti che si godevano un po' di riposo sulle panchine, si sono complimentati per l'iniziativa ed hanno convenuto sulla necessità di creare una cultura diffusa di educazione civica che potrebbe e dovrebbe concretizzarsi appunto nella gestione individuale dei propri rifiuti, senza doverli gettare negli spazi condivisi, imponendo la loro presenza ad altri fruitori dei parchi pubblici.



Sabato prossimo 18 settembre alle 16.30, i volontari saranno al Parco Tarello a fianco del Cavalcavia J.F. Kennedy. Chiunque lo desiderasse potrà unirsi liberamente al gruppo. Ministri Volontari della Chiesa di Scientology Che prestino servizio presso le proprie comunità o che si trovino all’altro capo del mondo, il motto dei Ministri Volontari di Scientology è “Qualcosa si può fare”. Questo programma, creato a metà degli anni Settanta da L. Ron Hubbard e patrocinato dalla Church of Scientology International come servizio religioso sociale, oggi costituisce una delle più ampie e visibili forze di soccorso indipendenti a livello internazionale. Un Ministro Volontario è una persona che “aiuta il suo prossimo come opera di volontariato, ripristinando lo scopo, la verità e i valori spirituali nella vita degli altri”. Centinaia di migliaia di persone, al di là del loro credo, sono state addestrate, di persona oppure online, su un’ampia serie di tecniche basate sui fondamenti di Scientology per alleviare le sofferenze fisiche, mentali e spirituali e migliorare ogni aspetto della vita: comunicazione, studio, matrimonio, modo di allevare i figli, affrontare lo stress, avere successo nel lavoro, raggiungere le proprie mete e molto altro ancora. Inoltre, una rete globale di volontari forma la Squadra Permanente di Ministri Volontari per Intervento in Caso di Calamità, che si mobilita in caso di calamità causate dall’uomo o naturali, rispondendo all’appello ovunque sia necessario. Collaborando con circa 1.000 organizzazioni ed enti, tale squadra ha utilizzato le proprie abilità ed esperienza per fornire supporto fisico e aiuto spirituale in centinaia di luoghi colpiti da calamità.