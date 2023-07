Superlavoro al parco Ducos per i volontari di Scientology

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Volontari di Scientology al lavoro al parco Ducos La mattinata di Sabato 24 Giugno ha visto i Ministri Volontari di Scientology di nuovo in campo fra i vialetti e le aiuole del parco Marziale Ducos, situato nella zona est di Brescia tra Viale Piave e la ferrovia. Fra i cenni di riconoscenza dei numerosi frequentatori della rinomata area verde cittadina, il gruppo di volontari (una “macchia gialla” grazie alle magliette che li contraddistinguono) si è occupato come di consueto di liberare il parco da oggetti abbandonati fra cui pezzi di plastica, cartacce, bottiglie di vetro, tappi, lattine, ecc. A rendere – imprevedibilmente – alquanto complicate le operazioni, questa volta, i resti di quella che potrebbe essere stata una qualche festa privata condotta con ben poco rispetto per il verde pubblico: oltre alla più usuale (ma sempre inaccettabile) sporcizia, decine e decine o forse centinaia di stelline di carta argentata si trovavano sparpagliate sull'erba e lungo parte del vialetto che, costeggiando il ruscello adiacente all'area giochi, porta al primo dei caratteristici ponticelli che da quella zona del parco (adiacente alla ferrovia) conducono verso l'ingresso su Viale Piave.



Conclusa la pulizia – per così dire – ordinaria, i volontari hanno preso quello scempio come una sorta di sfida e si sono dati da fare per raccogliere uno ad uno i malaugurati pezzi di stagnola: ci è voluto un bel po' di “olio di gomito”, ma il risultato è stato ottimo e, alla fine, il parco era nuovamente pulito. L'ormai proverbiale motto "Qualcosa si può fare al riguardo" continua ad ispirare i Ministri Volontari di Scientology nel loro impegno costante per riportare i parchi sempre più al loro stato naturale. Un esempio continuo che trasmette un messaggio di cura verso l'ambiente e di responsabilità individuale. Gli instancabili Ministri Volontari di Scientology saranno all'opera prossimamente in un'altra area verde della città, per portare avanti il loro impegno. Chi sono i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology Che prestino servizio presso le proprie comunità o che si trovino all’altro capo del mondo, il motto dei Ministri Volontari di Scientology è “Qualcosa si può fare”. Questo programma, creato a metà degli anni Settanta da L. Ron Hubbard e patrocinato dalla Church of Scientology International come servizio religioso sociale, oggi costituisce una delle più ampie e visibili forze di soccorso indipendenti a livello internazionale. Un Ministro Volontario è una persona che “aiuta il suo prossimo come opera di volontariato, ripristinando lo scopo, la verità e i valori spirituali nella vita degli altri”.



Centinaia di migliaia di persone, al di là del loro credo, sono state istruite, di persona oppure online, su un’ampia serie di tecniche basate sui fondamenti di Scientology per alleviare le sofferenze fisiche, mentali e spirituali e migliorare ogni aspetto della vita: comunicazione, studio, matrimonio, modo di allevare i figli, affrontare lo stress, avere successo nel lavoro, raggiungere le proprie mete e molto altro ancora. Inoltre, una rete globale di volontari forma la Squadra Permanente di Ministri Volontari per Intervento in Caso di Calamità, che si mobilita in caso di calamità causate dall’uomo o naturali, rispondendo all’appello ovunque sia necessario. Collaborando con un migliaio fra organizzazioni ed enti, tale squadra ha utilizzato le proprie abilità ed esperienza per fornire supporto fisico e aiuto spirituale in centinaia di luoghi colpiti da calamità.