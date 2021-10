Pango sostiene la ricerca aderendo con QVC Italia alla campagna “Pink is good” di Fondazione Umberto Veronesi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’azienda bresciana di abbigliamento femminile Confezioni PANGO aderisce, donando un centinaio di capi rigorosamente pink, all’iniziativa “SHOPPING4GOOD”, il programma sviluppato dal retailer multimediale dello shopping QVC per sostenere la raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica e cura del tumore al seno, utero e ovaio. Da anni l’azienda che produce abbigliamento femminile dal 1974 collabora con successo con QVC Italia proponendo in esclusiva i capi realizzati con il brand Extesa.



“L’iniziativa SHOPPING4GOOD di QVC sostiene dal 2015 il progetto “Pink is good” di Fondazione Umberto Veronesi che supporta la ricerca e la sensibilizzazione sulla lotta ai tumori tipicamente femminili.” - spiega Nicola Scoutzzi, partner di PANGO e responsabile del progetto - “La donna è sempre stata al centro dell’attenzione della nostra azienda e ci è sembrato giusto aderire a questo progetto per riservarle un’attenzione particolare sotto il profilo della salute donando alcuni dei nostri capi iconici Extesa di colore rosa che valorizzano le forme e la femminilità. Ringraziamo così anche le nostre clienti della fedeltà con cui da tanti anni sono a fianco dei nostri brand e della nostra azienda”.



In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, quindi, ordinando alcuni prodotti donati dai brand che supportano l’iniziativa presenti sulle piattaforme multimediali di QVC Italia, si potrà aggiungere una donazione di un euro in cambio di una cartolina di ringraziamento che riporta l’immagine della campagna e consigli preziosi da Fondazione Umberto Veronesi per uno stile di vita sano. Il 100% del valore di ogni acquisto dei prodotti partecipanti alla campagna benefica e le donazioni per la cartolina, saranno devolute a “Pink is good”, con l’obiettivo di sostenere 3 ricercatrici impegnate quotidianamente nella lotta contro i tumori femminili.



Un grande obiettivo, con tanti protagonisti. In prima fila tre fuoriclasse dello sport italiano che nella loro carriera sono state fonti d'ispirazione in grado di favorire il benessere femminile. Si tratta delle tenniste Flavia Pennetta e Roberta Vinci e della pallavolista Stefania Okaka, che hanno messo la loro passione e il loro impegno a disposizione dell'iniziativa. Queste grandi atlete, immortalate nelle suggestive immagini del fotografo Stefano Guindani, sono infatti i volti di una campagna di sensibilizzazione multimediale collegata a “SHOPPING4GOOD” dal motto “per vincere l'importante è partecipare”. Nata nel 1974 a Bassano Bresciano (Bs), PANGO, oltre ai marchi di proprietà Gaia Life, Ten Ways To Be ed Extesa, produce abbigliamento femminile conto terzi vendendo a gruppi come Sorelle Ramonda e Rinascente, per la quale è tra i primi produttori del private label, per un totale di circa 400 aziende tra grandi marchi e negozi al dettaglio.