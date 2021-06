Al via il Palio del Chiaretto 2021

20 cantine in gara per contendersi il 34° Palio del Chiaretto

Venerdì 11 giugno, al Circolo Tresine di Desenzano del Garda, si è svolta l'annuale selezione dei Chiaretti Valtenesi partecipanti al consueto Palio. Il Palio del Chiaretto taglia il traguardo della 34^ edizione, un numero importante che conferma l'apprezzamento di questo vino e l'importanza di un evento che ogni anno premia uno dei più interessanti e moderni prodotti dell'enologia gardesana e, attraverso di esso, promuove il territorio.



La selezione ha visto la presenza dei più importanti produttori di Chiaretto di Moniga, della Valtenesi e di Desenzano. Le 20 più significative cantine produttrici di Chiaretto hanno partecipato al concorso e sottoposto i rispettivi vini all'esame di una autorevole commissione di degustatori formata da 7 esponenti: sommelier, esperti enologi e enotecnici. Il Consorzio Valtenesi, fortemente impegnato nella promozione dei nostri vini sia sul mercato nazionale che all'estero, ha affiancato l'Ordine dei Castellani partecipando ai lavori con un proprio responsabile. L'esame, estremamente rigoroso e condotto secondo le tecniche proprie degli esperti del settore, ha riguardato 5 aspetti: la vista (limpidezza), il colore (tenue piuttosto che intenso), l'olfatto (intensità delle note, finezza, armonia), il gusto e il corpo (armonia, persistenza, retrogusto). Ogni singola degustazione è stata effettuata alla cieca e non è mancato il confronto fra i commissari.



Fra le 20 cantine partecipanti, sono stati individuati 3 Chiaretti, meritevoli di particolare menzione. Il nome dei tre Chiaretti è mantenuto nel più rigoroso anonimato. Dichiara Silvano Zaglio, presidente dell'Ordine dei Castellani: “I tre vini saranno sottoposti all'esame dell'assemblea dei Castellani (60 soci) che si riunirà sabato 26 giugno al ristorante Cascina San Zago, di Salò, e con il proprio voto stabilirà quale Chiaretto è più aderente alle indicazioni del disciplinare di produzione e più e meglio incontra il gusto del moderno consumatore.



La selezione è stata molto impegnativa sia a motivo dell'elevata qualità dei diversi Chiaretti sia per il fatto che tali differenze hanno riguardato l'uno o l'altro dei diversi aspetti che caratterizzano il vino e che sono strettamente legati alle sensibilità dei singoli produttori del nostro Vino di una Notte. Ora non resta che attendere la proclamazione del vincitore.”