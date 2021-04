Palazzolo sull'Oglio: contributo di 200mila euro per i negozianti in difficoltà

Le attività commerciali del paese possono tornare a respirare. A breve saranno erogati i i 200 mila euro del bando “Ripartire insieme” del Comune di Palazzolo sull’ Oglio finalizzato a sostenere le imprese maggiormente colpite dalla crisi conseguente all’emergenza Coronavirus, agevolandone la ripresa.

Dopo aver concluso la verifica dei requisiti di tutte le domande inoltrate, il personale dell’ufficio tributi sta completando le pratiche per l’erogazione di 1869 euro a 107 attività, per la maggior parte appartenenti alla categoria della ristorazione e dei servizi alla persona. Il contributo si somma ad altre agevolazioni, come gli sgravi fiscali, la sospensione del pagamento del plateatico e l’imposta sulla Tari.

Il 31 marzo sono state 111 le domande pervenute, per la maggior parte presentate da bar, ristoranti, parrucchieri ed estetiste. I controlli sono stati effettuati dall’ufficio tributi che ha verificato il possesso dei requisiti e le eventuali precedenti pendenze di tributi locali. Un piccolo gesto per un grande aiuto alla comunità.