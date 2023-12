10eLotto, altro colpo di fortuna in paese: vinti 20mila euro

Nel Bresciano si fa ancora festa con il 10eLotto. Dopo i 100mila euro vinti a Bedizzole martedì 12 dicembre, l’ultimo concorso ha premiato Ospitaletto: nel paese dell’Hinterland sono infatti stati conquistati 20mila euro grazie a un ‘9’ azzeccato con un’estrazione frequente. Non una cifra da capogiro - come gli oltre 365 mila euro vinti martedì al caffè della Piazza di Torbole Casaglia con l’Eurojackpot - ma certamente una somma che consente al fortunato vincitore di passare un sereno Natale, almeno dal punto di vista economico.

Come riporta Agipronews, in Lombardia si sono registrate altre due vincite da 20mila euro: oltre che a Ospitaletto si festeggia a Trezzano sul Naviglio (Mi) dove è stato centrato un "8" e a Uboldo, in provincia di Varese, grazie all'opzione Extra.