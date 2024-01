Colpo di fortuna in paese: terno secco al Lotto, vince oltre 22mila euro

Il Lotto premia ancora la nostra provincia. Nell'estrazione di giovedì 4 gennaio, come riporta Agipronews, a Orzinuovi si è festeggiato in una ricevitoria grazie a un terno secco – 16, 20 e 80 sulla ruota nazionale – da oltre 22mila euro.

Una vincita niente male, anche se in paese ancora se ne ricorda una ben più straordinaria: al Lucry Bar, nel giugno 2015, un fortunatissimo giocatore si era portato a casa la bellezza di 929mila euro al Superenalotto. Cosa più unica che era, nella stessa estrazione (e sempre al Lucry Bar) erano stati vinti altri 37mila euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 15,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 31,9 milioni di euro dall'inizio del 2024.