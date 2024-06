L'anziano che verrà processato per aver ucciso una nutria a bastonate

È stato rinviato a giudizio il 72enne di Orzinuovi che nell'ottobre di un anno fa venne avvistato mentre, nel giorno di mercato, aveva inseguito e preso a calci e bastonate una nutria che in quel momento scorrazzava per le vie del paese. Quanto accaduto venne filmato da alcuni passanti e poi diffuso in rete: le immagini sono state poi decisive per ricostruire le presunte responsabilità dell'indagato, finito nel mirino della Procura della Repubblica.

Ora il rinvio a giudizio: “Secondo la legge – fa sapere Leal, Lega Antivivisezionista, in una nota – le nutrie possono essere sottoposte a contenimento ma non con metodi crudeli o senza necessità. L'uccisione con un bastone da passeggio, come avvenuto a Orzinuovi, configura invece il reato di maltrattamento di animali, punibile con l'arresto fino a 2 anni e una multa di 45mila euro”.

La denuncia degli animalisti

Fu proprio la Leal a denunciare alle forze dell'ordine quanto successo: al processo, l'udienza predibattimentale è stata fissata per il 16 ottobre 2025, si costituirà parte civile anche la Lega nazionale per la Difesa del cane. “Abbiamo da subito stigmatizzato la violenza e la brutalità con la quale l'uomo ha infierito sulla nutria fino a ucciderla – il commento di Gian Marco Prampolini, presidente Leal –: vorremmo che la reciproca collaborazione tra giustizia e associazioni per i diritti degli animali portasse a risultati concreti, e che sempre più persone comprendano che nessuno può fare giustizia sommaria nei confronti di animali di ogni specie”.