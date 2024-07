Turista a tu per tu con l'orso mentre cammina nel bosco

Giusto il tempo di essere immortalato dall'obiettivo di uno smartphone poi l'orso, un esemplare adulto, ha rapidamente fatto inversione di rotta, sparendo nella vegetazione.

L'ultimo incontro ravvicinato con un plantigrado è avvenuto nei giorni scorsi nei pressi di Padaro, non lontano da Arco (Tn).

Lo scatto, diventato rapidamente virale sui social, mostra l'esemplare guardare fisso verso lo smartphone del turista che, mentre passeggiava, si è imbattuto nell'orso. L’animale si trovava sulla sommità di un sentiero e, secondo le testimonianze, se ne sarebbe andato subito dopo. "Ottimo lavoro di monitoraggio da parte della forestale che ci ha subito contattati per informazioni sul comportamento del plantigrado", ha scritto chi ha postato la foto.

Proprio ad Arco, nei giorni scorsi, era stata vista e ripresa in video una mamma orsa coi suoi cuccioli, caso analogo a quanto accaduto in un vigneto non molto tempo dopo nei pressi di Dro. Mentre l’ultimo caso in ordine di tempo, per quanto riguarda gli incontri ravvicinati, è quello avvenuto tra un’orsa con cuccioli e una mamma con i suoi figli a Molveno.

Fonte: Trentotoday.it